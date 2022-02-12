نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاااااروخ التخسيس… كوب واحد لنسف الكرش المدلدلة الكبيرة والجناب في 3 أيام لن استغنى عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلى كل الذين يعانون من مشكلة الكرش والترهلات أفضل المشروبات لتخسيس الجسم، فالكرش والوزن الزائد أحد المشاكل الشائعة ويعاني منها الكثير وليست بالمشكلة الهينة والتي يجب إهمالها، وإنما هي من أكثر الأمور التي يجب الاهتمام بإيجاد حل سريع لها حتى لا تؤثر على صحتك بعد ذلك، كما أن شكل الكرش غير لطيف وقد يتسبب في عدم مقدرتك على ارتداء كل ما تريدين، وهذه المشروبات لا تقتصر فوائدها على التخسيس فقط وإنما لها فوائد متعددة أخرى.

أفضل المشروبات لتخسيس الجسم قبل النوم

سنقدم الآن عدة مشروبات يمكنك تناولها قبل النوم لتخسيس جسمك وتتمثل فيما يلي:-

1. الحلبة

تمثل الحلبة فوائد كثيرة للجسم وكان من بينها التخسيس، فهي تعمل على حرق كمية كبيرة جدًا من الدهون كما أنها تعزز عمل الجهاز الهضمي وتحل الكثير من مشاكله وخاصة عند تناول كوب واحد قبل النوم بساعة.

2. البابونج

كما أن شاي البابونج من أكثر المشروبات التي تناولها قبل النوم بنصف ساعة يساهم في خفض الوزن بشكل كبير حيث أنها تقلل من مشاكل القولون وتخلص الجسم من أي ماء محتبس بداخله.

3. القرفة

تعد القرفة من المشروبات المفيدة جدًا لكل وظائف وأعضاء الجسم وكان التخسيس أحد هذه الفوائد، فالقرفة تعمل على رفع معدل الاستقلاب وغنية بمضادات أكسدة قوية تعالج التهابات المعدة وتقلباتها.

أشهر المشروبات التي تساهم في تخسيس الجسم

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين المنبهة والتي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحرق الدهون الزائدة في الجسم وكذلك تحرق السعرات الحرارية بشكل كبير مما يساهم في خفض الوزن والكرش والترهلات.

2. الماء

يعد الماء واحد من أفضل مشروبات التخسيس التي لا تكلفك أي شيء، كما أنه أفضل المشروبات فهو يشعرنا عند تناوله بالشبع الشديد وبالتالي كمية الأطعمة التي تتناولها على مدار اليوم تصبح أقل من المعتاد.

3. الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود في خفض الوزن من خلال أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعالج الالتهابات التي تصيب المعدة وبالتالي تعزز عمل الجهاز الهضمي وعمليات الهضم والإخراج وبالتالي يحمي الجسم من خطر الإصابة بأمراض السمنة المفرطة.