نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لتحضير المعمول بحشوة العجوة في 10 دقائق بعجينة ناعمة تذوب مثل الجاهز في المقال التالي
المعمول بحشو العجوة من أكثر الوصفات التي تتميز بطعم مختلف ومذاق خاص وهذا لأنه يتم تحضيره بطريقة خاصة لهذا نقوم بشرائه من الخارج دايما لان هناك العديد من الأمهات الذين يعتقدون أنه من المستحيل ان يتم تحضيره من المنزل، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير المعمول بحشو العجوة بمكوناتها المضبوطة، ستحصلين بهذه الطريقة أحلي واطعم معمول يمكنك أن تتذوقيه بعد الان لن تقومي بشرائه من الخارج.
مقادير المعمول بحشو العجوة
ليست مكلفة على الاطلاق مكونات المعمول كما نعتقد بل هي بسيطة جدا ومن الموكد ان معظمها متوفر في منزلك، المكونات هي:
- كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب من السميد الناعم.
- نصف كيلو من السمن.
- نصف كوب سكر البودر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ماء دافئ.
الحشو
- ربع كيلو من العجوة.
- 3 معالق من السمن البلدي.
- 5 معالق من الحليب.
- مكسرات مجروشة.
طريقة عمل المعمول بحشو العجوة
حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير المعمول من المنزل وهي:
- اولا نقوم بوضع الدقيق في العجان او في بولة كبيرة.
- ثم نضيف عليها الخميرة و الملح والسكر ونقوم بخلط هذه المكونات الجافة جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتسييح السمن على نار هادئة حتى تذوب.
- نقوم باضافة السمن على الدقيق بالتدريج مع الخلط حتى ننهي كمية السمن ويصبح الدقيق مثل حبات الرمل.
- بعد ذلك نقوم باضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى يصبح خليط المعمول طري وناعم.
- نحضر الحشو الان نضع في طاسة علي النار ونضيف العجوة و السمن و الحليب ونقلبها جيدا على نار هادئ حتى يصبح قوام العجوة ناعم و طري نغلق عليها ونتركها تهدأ قليلاً ثم نضيف المكسرات.
- نقوم بتشكيل العجينة كورة ونضع بداخلها قطعة من العجوة ثم نغلق عليها.
- ولكي تحصلين على شكل مميز يمكنك تشكيلها على الوجه بالشوكة او بالمكبس.
- نرص المعمول بحشو العجوة على صينية الفرن.
- ندخل الصينية في الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقيقة فقط.
- عندما يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ وتقدم للطعام بالصحة و الهنا.
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