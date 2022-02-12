أفضل الطرق لتحضير شرائح ستيك اللحم في المنزل وبمكونات اقتصادية وطعم لذيذ

يعتبر ستيك اللحم من الأكلات الصحية، والتي ينصح بها الكثير من الأطباء، كما أنه من الوجبات السريعة في التحضير والخفيفة على المعدة، ويتميز بطعمه الشهي واللذيذ، وأنه يناسب أصحاب الحمية الغذائية، لاحتوائه على البروتين وعلى الدهون الصحية التي يحتاج إليها الجسم، والقليل من السعرات الحرارية، ويتم تحضيره بأكثر من طريقة، فنقدم لك سيدتي طريقة عمل ستيك اللحم.

طريقة عمل ستيك اللحم

ستيك اللحم وجبة سهلة وسريعة ومغذية، تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وكما أنه من الأطباق الرئيسية في العزائم والمناسبات.

مكونات ستيك اللحم:

4 قطع ستيك لحمة.

1 حبة من البصل المفروم.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر.

رشة من الملح.

1 كوب من كريمة الطهي.

1 ملعقة كبيرة من الخردل.

2 ملعقة كبيرة من الروزماري.

1 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي للشوي.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من خردل الديجون.

1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

1 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

طريقة التحضير: