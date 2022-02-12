أسرار تحضير البانية الطازج بمذاق شهي مثل المطاعم

تعتبر المطاعم والمحلات مليئة بوجبات البانية الجاهزة التي يتم طهيها بالتتبيلة في الزيت بشكل سريع والتي يعتاد عليها الكثير من الأشخاص نظراً لسهولة تحضيرها وفي ذات الوقت مذاق البانية يعتبر مميز ومختلف عن الوجبات الأخرى ويتم تحضيره بنكهات باردة وحارة حتى تناسب جميع الاذواق في تناول الطعام فالبعض يفضل اللحوم حارة والبعض الآخر يفضلها باردة، ويكثر وجود البانية في المحلات بشكل كبير ولكن ترغب الأمهات في تحضير البانية بشكل منتظم خاصة أن لحوم البانية يتم تحضيرها من صدور الدجاج وتعتبر الدجاج متوفر باستمرار في المنزل لذلك تريد الأمهات استثمار تلك اللحوم وتحضير منها البانية بشكل طازج وشهي للأبناء وأفراد الأسرة خاصه أن تتبيلة البانية طازجة وشهية وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير البانية المتبل طازج

مقادير التحضير:

كأس من البقسماط المفروم.

قطعتان من صدور الدجاج مقطعة إلي شرائح.

كأس دقيق.

اثنين من البيض.

ملعقتين كبيرتين من المستردة.

ملعقتين من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من البهارات الفلفل الأسود.

ثمرة من البصل.

طريقة التحضير: