نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير البانية الطازج بمذاق شهي مثل المطاعم في المقال التالي
تعتبر المطاعم والمحلات مليئة بوجبات البانية الجاهزة التي يتم طهيها بالتتبيلة في الزيت بشكل سريع والتي يعتاد عليها الكثير من الأشخاص نظراً لسهولة تحضيرها وفي ذات الوقت مذاق البانية يعتبر مميز ومختلف عن الوجبات الأخرى ويتم تحضيره بنكهات باردة وحارة حتى تناسب جميع الاذواق في تناول الطعام فالبعض يفضل اللحوم حارة والبعض الآخر يفضلها باردة، ويكثر وجود البانية في المحلات بشكل كبير ولكن ترغب الأمهات في تحضير البانية بشكل منتظم خاصة أن لحوم البانية يتم تحضيرها من صدور الدجاج وتعتبر الدجاج متوفر باستمرار في المنزل لذلك تريد الأمهات استثمار تلك اللحوم وتحضير منها البانية بشكل طازج وشهي للأبناء وأفراد الأسرة خاصه أن تتبيلة البانية طازجة وشهية وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير البانية المتبل طازج
مقادير التحضير:
- كأس من البقسماط المفروم.
- قطعتان من صدور الدجاج مقطعة إلي شرائح.
- كأس دقيق.
- اثنين من البيض.
- ملعقتين كبيرتين من المستردة.
- ملعقتين من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة صغيرة من البهارات الفلفل الأسود.
- ثمرة من البصل.
طريقة التحضير:
- اولاً نقوم ببشر البصل ونقوم بتصفية الماء منها ونأخذ الماء فقط ثم يوضع ماء البصل في طبق عميق وإضافة إليه مكونات توابل من الفلفل الأسود والمستردة وعصير الليمون.
- تجهيز شرائح الصدور إلي قطع رقيقة ثم وضعها على كيس على سطح الرخامة ونضغط عليها باستخدام المدق الخاص باللحوم أو وسيلة مشابهه.
- بعد ذلك يتم وضع شرائح الدجاج في التتبيلة التي سبق تحضيرها في الثلاجة على الأقل لمدة ثلاث ساعات.
- نقوم بإخفاق البيض مضاف إليهم البهارات الدجاج في البيض وبعدها إخراج الشرائح الدجاج من البيض يتم وضعها في مكون الدقيق مع ضرورة إزالة البصل.
- بعد تتبيل الدجاج في البيض والدقيق بعد ذلك ينتقل إلى مكون البقسماط المفروم وتتبيلة من جميع الجوانب.
- نحضر مقلاة بها مقدار من الزيت وتسخين الزيت على نار هادئة وبعد ذلك يتم وضع شرائح البانية الطازج ونتركه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى ينضج.
- بعد ذلك يصبح ناضجاً ويوضع في أطباق التقديم.
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