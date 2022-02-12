بمقادير بسيطة وخطوات سهلة تعلمي طريقة عمل كفتة الارز بالصلصة والطعم تحدي

كفتة الأرز من الاكلات المشهورة في المطبخ المصري، فهي تتميز بطعمه اللذيذ والشهي والذي يحبها الكثير، ويتم تقديمها في العزائم والمناسبات، ويتم تحضيرها بعصير الطماطم مع الأرز، ويمكن تناولها محمرة، فيوجد أكثر من طريقة لتقديم الكفتة بالأرز، وتجد بعض ربات المنزل مشكلة في تحضيرها فعند وضعها مع عصير الصلصة لا تكون متماسكة، فنقدم لك طريقة عمل كفتة الأرز بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل كفتة الأرز

تعتبر كفتة الأرز من الوجبات المغذية والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية من أهمها البروتين الذي يحتاج إليه الجسم، تقدم مع الأرز بالشعرية أو الأرز الأبيض.

مكونات عمل كفتة الارز

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كيلو من الأرز البلدي.

6 فصوص من الثوم.

1 حبة من البصل متوسطة الحجم.

1 ربطة من الكزبرة الخضراء.

1 ربطة من الشبت الأخضر.

1 ربطة من البقدونس الأخضر.

1 ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

مكونات صلصة الكفتة:

1 لتر من شوربة اللحم.

2 كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الصلصة الجاهزة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

1 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

طريقة التحضير

قومي بغسل الأرز جيدًا واتركيه حتى يجف.

احضري المطحنة وقومي بطحن الأرز حتى يصبح بودرة.

قومي بإحضار محضرة الطعام وضعي بها كلًا من الأرز الناعم واللحم المفروم والبصل والثوم وقومي بخلط المكونات وفرمها مع بعضها البعض.

ضيفي بعد ذلك الخضرة إلى العجينة وافرمي مرة أخرى.

احضري وعاء وضعي به العجينة وضيفي إليها التوابل والزيت وقومي بعجنها باليد لمدة دقيقة.

اتركيها لترتاح في الثلاجة لمدة نصف الساعة.

قومي بتشكيلها إلى أصابع رفيعة وصغيرة.

احضري مقلاة وضعي به زيت وفير وقومي بقلي الكفتة حتى يصبح لونها ذهبي.

اخرجيها على أوراق المطابخ للتخلص من الزيت وقومي بتحضير صلصة الكفتة.

طريقة تحضير الصلصة:

احضري إناء وارفعيه على النار وضعي به السمن حتى يسخن ثم ضيفي الثوم المفروم حتى يأخذ اللون الذهبي.

ضيفي عصير الطماطم والصلصة وقلبي حتى تغلي وتتسبك ضيفي شوربة اللحمة وقلبي وضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تمتزج مع عصير الصلصة.

قومي بوضع أصابع الكفتة لمدة خمس دقائق وقدميها مع الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.

تعتبر كفتة الأرز من الأكلات المشهورة في المناسبات والعزائم، فهي تتميز بطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم، ويتم تحضيرها من اللحم المفروم والأرز، وهي من الأكلات المفيدة والصحية، لاحتوائها على البروتين الذي يحتاج إليه الجسم، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ويمكن تخزينها في الفريزر، فنقدم لكي سيدتي طريقة عمل كفتة الأرز الشهية واللذيذة.