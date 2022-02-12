الناسف للتخسيس .. بذور جبارة لنزول الكرش في 5 أيام بسرعه الصارخ بدون حرمان وبدون رجيم نتيجة خيالية

الناسف للتخسيس .. بذور جبارة لنزول الكرش في 5 أيام بسرعه الصارخ من المواضيع التي لا يجب أن نتوقف عن الحديث عنها والتنبيه من مدى خطورتها هي مشكلة الوزن الزائد، ولذلك نقدم لكم اليوم أهمية بذور الكتان للتخسيس، فالكتان له فوائد عظيمة وكانت حل مشكلة زيادة الوزن والترهلات أحد فوائده الصحية، فزيادة الوزن ليست مجرد مشكلة بسيطة وإنما خطيرة وتؤدي إلى عواقب وخيمة، يجب أن نهتم بصحتنا ووزننا فلا أحد يبقى لأحد وعندما يزداد وزنك ،ناهيك عن الأمراض التي ستتعرض لها، لن تجد من يساعدك في معالجة هذه الأمراض ولا حتى نفسك، فلا يجب أبدًا إهمال الأمر.

بذور جبارة لنزول الكرش في 5 أيام بسرعه الصارخ

قومي بنقع بذور الكتان في وعاء به كمية من الماء المغلي لمدة حوالي خمس دقائق ثم صفيه بالمصفاة من البذور واشربيه بدون سكر ويمكنك تناول بذور الكتان مع بعض المشروبات والتي تتمثل فيما يلي:-

عصير الشوفان بالموز وبذور الكتان.

تونة وسلطة سبانج مع بذور كتان.

تناول بذور الكتان صباحًا على معدة فارغة بدون أي إضافات.

شوربة العدس وبذور الكتان على وجبة العشاء أو الغذاء.

فوائد بذور الكتان لإنقاص الوزن

تعتبر بذور الكتان من أهم المصادر الغنية بالألياف الطبيعية التي تضبط حركة الأمعاء وتمنعك من تناولك الأطعمة بإفراط مما يساهم بشكل كبير في خفض الوزن.

تضبط مستويات السكر في الدم فهو مفيد للأشخاص المصابة بأحد أنواع مرض السكري المزمن.

مصدر غني بحمض الألفا لينولينيك الغني بالأوميجا ثري الذي يساعد المعدة في الشعور بالشبع وتناول كميات بسيطة من الطعام.

غني بمضادات الأكسدة القوية التي تنظم عمل خلايا الجسم والتي تعمل على حرق دهون الجسم.

وتخلص الجسم من السموم والبكتيريا الموجودة به.

تحتوي بذور الكتان على كمية ضئيلة جدًا من السكر ونشا الذرة وبذلك لا تؤثر على مستوى السكر في الدم بالسلب.

غنية بالبروتينات بنسبة تصل إلى 20% حيث أن البروتين يساعد في خفض الوزن.

والحصول على الغذاء والشبع بدون تناول كميات كبيرة.

كما أن بذور الكتان غنية بالمركبات الفينولية التي تزيد من عمل مضادات الأكسدة التي تعالج التهابات المعدة والجسم وتحسن عملية الهضم.

المقدار المسموح استخدامه من بذور التخسيس “بذور الكتان”