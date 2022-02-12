بكيلو من الحليب اصنعي الجبنة القريش اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

الجبنة القريش ، تعتبر نوع من الجبن الصحية التي يحب تناولها الكثير من الاشخاص، وتحتوي الجبنة على الكالسيوم والحديد الذي يعمل على التقليل من هشاشة العظام، وتعتبر من الجبن الصحية واللذيذة التي تشبه الزبدة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الجبنة، وتعتبر من الجبن المفيدة للجسم والتي تعمل على تقوية العظام والمفاصل يقلل من الكسور، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الجبنة القريش في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الجبنة القريش

تحتوي الجبنة القريش على بعض المكونات وهي كالتالي:-

٤ لتر من الحليب البقري كامل الدسم المبستر.

رشة كبيرة من الملح.

٤ ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمرا الحارة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة القريش خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب ونضعه على نار متوسطة حتي يوشك على الغليان. نضيف بعد ذلك الخل الأبيض ونقلب قليلاً ثم بعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ونضيف إليه رشة من الملح. نقوم بتغطية الإناء بقطعة من القماش ونتركه لمدة ساعتين كاملتين حتي تنفصل المادة الصلبة عن السائلة. ثم نقوم بإحضار مصفاة كبيرة ونبطنها بقطعة من الشاش ونضعها بطبق عميق. قومي بعد ذلك برفع الخليط الصلب الذي فوق الحليب باستخدام ملعقة مثقبة ووضعها فوق الشاش. نغطيها بقطعة من الشاش ونضع عليها وزن ثقيل حتي تتصفى منها الماء جيداً. تلف الجبنة على شكل أسطوانة ونضعها في كيس نايلون وتضغط عليها حتى تصفي السوائل جيداً ثم توضع في إناء نظيف. نقوم بوضعها في الثلاجة حتي تتماسك ونخرجها حين الاستخدام.

فوائد الجبنة القريش

هناك بعض الفوائد التي تحمي الجسم وهي كالتالي:-