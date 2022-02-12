نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك كفتة الحاتي على طريقة المحلات في المنزل في المقال التالي
تعد الكفتة الحاتي من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث تتميز كفتة الحاتي بمذاق اللذيذ الفريد التى لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضير الكفتة بطرق مختلفة كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في السياج خشبية أو حديدية على الفحم، وكما تعد أيضاً الكفتة الحاتي من أفضل وأشهى المشويات التي يفضلها الجميع الكبار والصغار وحيث يفضل تناول الكفتة الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره الكفتة العديد من المطاعم ولكن معظم ربات البيوت يتم إحضارها في البيت ولذلك لضمان جودة المكونات وكما تسعي أيضاً معظم السيدات لمعرفة كيفية عمل كفتة الحاتي في البيت زي المحلات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية ومضمونة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل كفتة الحاتي الشهية
المكونات:
- كيلو جرام من اللحم المفروم.
- ثلاث ثمرات من البصل المفروم وخالي من الماء.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.
- كمية صغيرة من البقدونس المفروم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار وعاء كبير مناسب ثم نضع فيه كيلو جرام من اللحم المفروم ثم نضع فوق اللحم ثلاث ثمرات من البصل المفروم ويضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من بهارات الكفتة والبقدونس المفروم واخلطي جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس بينهما.
- الخطوة الثانية قومي بوضع اللحمة مع التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً على الاقل حتى يتم التجانس وبعد مرور الوقت قومي بإخراج اللحم من الثلاجة ثم ابدأي في تشكيل اللحم بإستخدام السياج خشبية.
- الخطوة الثالثة يتم إشعال الشواية وضعي فيه أثنين ثمرة من الطماطم وثمرة واحدة من البصل ثم ضعي فوقها أسياخ الكفتة ثم تقلب من حين إلى آخر على جميع الجهات حتى تمام النضج.
- الخطوة الرابعة يتم وضع الكفتة في طبق للتقديم بجانب الطحينة والسلطه والأرز البسمتي والعيش الشامي وبعد ذلك أصبحت كفتة الحاتي جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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