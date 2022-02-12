أسهل وأسرع كفتة رز في الدنيا اعمليها في الخلاط في 10 دقائق بدون مفرمة بمقادير مظبوطة 100%

كفتة الأرز احد انواع الأكلات المصرية الشهيرة اللذيذة التي يحب العديد من الناس تناولها بكميات كبيرة وهي تحتوي على قطع من اللحم المفروم بعض المكونات الأخرى وبالطبع يتم استخدام الأرز مع هذه الكفتة حتى يعطيها طعم المميزة وهي من الأكلات اللذيذة التي يعشقها العديد من الناس ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة ولكن دائما يتم إعداد كفتة الأرز داخل مفرمة خاصه لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كفتة الأرز في المنزل باستخدام الخلاط الكهربائي وبعض المكونات الأخرى التي نحتاج إليها وسنة تحدث عن جميع المكونات المهمة أثناء إعداد كفتة الأرز.

مكونات طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الأرز في المنزل ‏باستخدام الخلاط الكهربائي وهذه المكونات هي:

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يتم استخدام ‫1\2‬ كيلو من اللحم المفروم يفضل استخدام لحم البقر لانه يتمسك بشكل جيد أثناء اعداده مع الأرز.‬

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‏ 1\2‬ كيلو من الشعرية المطحونة.‬

كوب من البقدونس المفروم والكزبرة المفرومة.

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‏ 1\2‬ كوب من الأرز‬

ثوم

بصل

طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط بدون مفرمة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد كفتة الأرز في الخلاط

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