وصفة من صنع يديك لتطويل الشعر وتجعله كثيف وناعم في مدة قصيرة

يعد الشعر مظهر جمالاً وجاذبياً لكل فتاه وسيدة ويسعي كل من الفتيات والسيدات إلى تحسين الشعر و‏تنعيمه حتى يصبح كحرير ‏فيلجأ معظم الفتيات والسيدات إلى مستحضرات التجميل وبعض الأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية وتضر فروة الرأس بعد فترة من استعملها إليك وصفة طبيعية تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في مدة قصيرة جداً ‏في المنزل وحيث تعطي جاذبية للشعر بشكل كبير ‏وبالتالي الحصول على شعر طويل والصحي بشكل طبيعي، لذا فأن وصفة البيض تحتوي على العديد من الفوائد للشعر التي تجعله ينمو بشكل صحيح وذلك لما يحتويه من العديد من الفيتامينات ‏والبروتينات الطبيعي الذي تجعل الشعر كثيف ويقضي على التساقط نهائياً ولذلك فإن وصفة البيض تعمل على ترطيب الشعر وزيت الزيتون أيضاً يعطي لمعان للشعر وتطويله بشكل صحي ‏وكما أن وصفة البيض تعمل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل وصفة البيض وزيت الزيتون في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال.

طريقة تحضير وصفة البيض وزيت الزيتون لتطويل وتنعيم الشعر

يتميز الشعر الطويل بجاذبية خاصه به بالنسبة للفتيات ولا تعتبر جميع الفتيات تتمتع بشعر طويل بسهولة حيث يعتبر وجود الشعر الطويل له أسباب متعددة أول الأسباب الوراثية فإذا كانت طبيعة الأسرة لديك تتمتع بشعر طويل نجد أن طبيعة الأبناء تظهر طويلة الشعر، وبسبب تفضيل الجميع للشعر الطويل نجد أن الكثير من الفتيات والسيدات يحرصن على ترك الشعر طويل

المكونات:

عدد بيضة واحدة إذا كان الشعر متوسط في الطول وعدد أثنين من البيض إذا كان الشعر طويل .

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون .

طريقة التحضير :