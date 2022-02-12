نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة من صنع يديك لتطويل الشعر وتجعله كثيف وناعم في مدة قصيرة في المقال التالي
يعد الشعر مظهر جمالاً وجاذبياً لكل فتاه وسيدة ويسعي كل من الفتيات والسيدات إلى تحسين الشعر وتنعيمه حتى يصبح كحرير فيلجأ معظم الفتيات والسيدات إلى مستحضرات التجميل وبعض الأدوية التي تحتوي على مواد كيميائية وتضر فروة الرأس بعد فترة من استعملها إليك وصفة طبيعية تساعد في تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في مدة قصيرة جداً في المنزل وحيث تعطي جاذبية للشعر بشكل كبير وبالتالي الحصول على شعر طويل والصحي بشكل طبيعي، لذا فأن وصفة البيض تحتوي على العديد من الفوائد للشعر التي تجعله ينمو بشكل صحيح وذلك لما يحتويه من العديد من الفيتامينات والبروتينات الطبيعي الذي تجعل الشعر كثيف ويقضي على التساقط نهائياً ولذلك فإن وصفة البيض تعمل على ترطيب الشعر وزيت الزيتون أيضاً يعطي لمعان للشعر وتطويله بشكل صحي وكما أن وصفة البيض تعمل على تغذية الشعر من الجذور إلى الأطراف وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل وصفة البيض وزيت الزيتون في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال.
طريقة تحضير وصفة البيض وزيت الزيتون لتطويل وتنعيم الشعر
يتميز الشعر الطويل بجاذبية خاصه به بالنسبة للفتيات ولا تعتبر جميع الفتيات تتمتع بشعر طويل بسهولة حيث يعتبر وجود الشعر الطويل له أسباب متعددة أول الأسباب الوراثية فإذا كانت طبيعة الأسرة لديك تتمتع بشعر طويل نجد أن طبيعة الأبناء تظهر طويلة الشعر، وبسبب تفضيل الجميع للشعر الطويل نجد أن الكثير من الفتيات والسيدات يحرصن على ترك الشعر طويل
المكونات:
- عدد بيضة واحدة إذا كان الشعر متوسط في الطول وعدد أثنين من البيض إذا كان الشعر طويل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار وعاء ثم بعد ذلك نضع فيه عدد بيضة واحدة مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون ويتم خفقهم مع بعضهم البعض بطريقة جيدة.
- الخطوة الثانية يتم وضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى تتأكد من وصول المزيج إلى السعر بالكامل وبعد ذلك يتم وضع غطاء أو بونيه على الشعر واتركي الخليط على الشعر لمدة ثلث ساعة تقريباً على الأقل ثم بعد ذلك يتم غسيل الشعر بالماء جيداً حتى يتم إزالة كل بقايا البيض وزيت الزيتون من الشعر.
- الخطوة الثالثة بعد غسيل الشعر بالماء يتم وضع مرطب على الشعر ويتناسب مع شعرك ويترك حتى يجف المرطب ثم يتم تسريح الشعر.
- الخطوة الرابعة يتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين أفضل النتائج وتحصلين علي مظهر جذاب.
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