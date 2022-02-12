طريقة جهنمية لعمل وصفة فرد الشعر بالنشا في المنزل ونتيجتها في جعل الشعر مفرود

فرد الشعر بالنشا، تحلم كل فتاة بشعر انسيابي مفرودًا على ظهرها، دون بذل أي عناء للذهاب للكوافير أو الصالونات، كل أسبوع لكي تفرده بالحرارة، أو عدم اللجوء للطرق الكيميائية للكريمات التجارية، لفرد الشعر، والتي تغير من تركيب الشعرة وتضعفها بشكل كبير وتؤدي لتساقطها في النهاية، واليوم سوف نقدم لك وصفة سحرية لفرد الشعر، بمكونات طبيعية بالكامل، موجودة في المنزل دون دفع أي أموال أو الذهاب لأي مكان.

طريقة جهنمية لعمل وصفة فرد الشعر بالنشا

تغفل الكثير من النساء عن أهمية وفائدة مسحوق النشا الرائع، حيث لا تتوقف استخداماته على عملية الطهي فقط، بل تدخل ضمن مستحضرات التجميل أيضًا، ومن أهم استخداماته المجهولة للكثيرين، هي فرد الشعر المجعد وجعله مفرودًا مثل الحرير.

مكونات الوصفة:

نص كوب من النشا العادي

ربع فنجان من العسل الأبيض

ملعقتين كبار من زيت جوز الهند

بونيه لتغطية الشعر.

فرشاة لتوزيع الخليط.

طريقة الاستخدام

في البداية قومي بإحضار وعاء كبير، لكي تتحكمي في مزج المكونات، ويفضل أن يكون مصنوعًا من البلاستيك.

ضعي النشا الأبيض وافركيهم جيدًا بزيت جوز الهند حتى يصبحون مثل الرمال المبللة، ونضيف إليهم مقدار العسل الأبيض.

اخليهم جيدًا دون وضع ماء، واتركيه لمدة ١٠ دقائق جانبًا لكي يتفاعلون معًا، وفي ذلك الوقت قومي بتقسيم شعرك إلى خصل رقيقة، لكي تستطيعن التحكم في فرد الشعر.

بعد ذلك ارتدي قفازات اليد، واحضري الخليط مع فرشاة التوزيع، وقومي بوضع المزيج على شعرك بتأني شديد، واتركيه من ساعة إلى ساعتين على شعرك.

اشطفي شعرك بالماء بعد ذلك، وكرري هذه العملية مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

فرد الشعر بالنشا وجوز الهند

الاستعانة بثمرة جوز الهند في فرد الشعر، يعد من الطرق التقليدية التي يعرفها الكثيرون، وسوف نقدم لكي مكونات هذه الوصفة الرائعة:

المكونات

مقدار مناسب من النشا حسب طول الشعر.

ربع فنجان من زيت جوز الهند.

فرشاة للتوزيع.

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