اسهل طريقة لعمل صوص الشوكولاتة باللبن البودرة في البيت

يعد صوص الشوكولاتة نوع من أنواع الصوصات المنتشرة حول العالم ويحبها جميع الناس، ويعد صوص الشوكولاتة من الوصفات التى لا تحتاج للكثير من وقت ولا الجهد في تحضير في البيت، وكما يستخدم صوص الشوكولاتة في العديد من الوصفات مثل الكيك والحلويات المختلفة والفواكه والكراميل والجاتوه حيث يضيف للوصفات طعم شهي ومحببة عند جميع الأشخاص الكبار والصغار نظراً ‏لمذاقه المميز واللذيذ مع كثير من الوصفات ‏ويضيف شكل جذاب أيضاً، ‏ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة دون الحاجة لشرائه من الخارج بأسعار مرتفعة، ‏وحيث أن صوص الشوكولاتة يحتوي على الدهون والسعرات الحرارية مفيدة لجسم الإنسان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل صوص الشوكولاتة باللبن البودرة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل خطوة بخطوة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة باللبن البودرة

يستخدم مسحوق الكاكاو في مكونات متعددة ومشروبات ولا يرتبط بأشياء معينة فقط حيث يتم تحضير مشروب الكاكاو الساخن في الشتاء لتدفئة الجسم ويستخدم مكون الكاكاو البودرة في تحضير صوص الشوكولاتة اللذيذة الذي يستخدم في تزيين الحلويات والكيك والزلابية وغيرهم ويعتبر طريقة تحضير صوص الشوكولاتة من الأشياء من الأشياء سهلة التحضير.

المكونات:

عشر ملاعق كبيرة الحجم من الكاكاو البودرة .

نصف ‬ كوب من الزبدة الغير مملحة .

نصف كوب من الماء .

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة .

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض الناعم .

ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا الجافة .

طريقة التحضير :