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طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته المذابة، الكنافة من الحلويات الشرقية المعروفة والمنتشرة منذ القدم وتقدم في جميع المناسبات والاحتفالات والأعياد ويوجد الكنافة بالقشطة وهناك الكنافة بالمكسرات وغيرها وتكثر وجودها في شهر رمضان الكريم حيث تكاد لا تخلو مائدة الإفطار من وجودها وتحظي بقبول ومحبة كبير من الكبار والصغار كما يمكن تحضيرها بطرق متعددة وفي هذا المقال سنقدم لكم وصفة جديدة وبها شئ من التغيير في طريقة تحضيرها وهي طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته المذابة.
طريقة عمل الكنافة بالشوكولاته المذابة وصفة جديدة جربيها هتعجبك
من المعروف أن الكثير من الناس لا يستطيعون مقاومة لذة الشوكولاته ولها عشاق كثيرون من الأطفال والكبار وأصبحت تضاف بكثرة إلي عدد كبير من وصفات الحلويات لتضيف لها حلاوة المذاق وجمال الطعم وفي وصفتنا سنجمع نكهة الشوكولاته المذابة مع الكنافة وصفة لذيذة وستنال إعجاب الجميع.
المكونات
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب من الزبدة المذابة.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب من الماء.
- عصرة ليمون.
( مكونات الشوكولاته المذابة)
- خمس ملاعق من الكاكاو الخام.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب وربع من الحليب.
طريقة التحضير
- لتحضير الشوكولاته في وعاء على النار ضعي الزبدة والسكر وقلبي حتي يذوب السكر ثم ضعي النشا على الكاكاو وقلبيهم مع بعضهم وضيفيهم على الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر ثم اسكبي الحليب على الزبدة وقلبي على نار هادئة حتي تحصلي على القوائم المطلوب.
- أحضري الكنافة من قبل وضعيها في الفريزر لمدة يومين ثم أخرجيها وضعيها في طبق وافركيها حتي تصبح ناعمة تماماً ثم ضيفي إليها الزبدة المذابة وقلبيها في الزبدة جيداً.
- أحضري صينية فرن ذات حجم مناسب ومدهونة أفردي بداخلها نصف كمية الكنافة ثم افردي فوقها الشوكولاته المذابة بشكل متساوي بعدها افردي طبقة أخري من الكنافة فوق الشوكولاته المذابة بهدوء حتي لا تخرج الشوكولاته من الجوانب.
- أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يصبح وجه الصينية ذات لون ذهبي.
- لتحضير الشربات نضع السكر والماء في إناء على النار ونتركه حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدق دقيقتين ثم نرفعه ونتركه جانباً حتي يبرد وعند خروج الكنافة من الفرن نسكب عليها الشربات.
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