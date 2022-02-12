نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذة وشهية عملتيها قبل كده تعرفي المكونات والطعم الشهي لكيكة البسبوسة بكل سهولة في المقال التالي
كيكة البسبوسة من الحلويات الشهيرة التي يبحث عن طريقة عملها الكثير من الأمهات حتى تقوم بعملها لأبنائهن في المنزل، وهم يبحثن عنها حتى لا يقوموا بشرائها من المحلات ويرجع ذلك للحفاظ على صحتهم من أي تلوث والنظافة، وأيضا غلاء الأسعار التي يتسبب في تحميل الأسرة أعباء كثيرة، ولأن كيكة البسبوسة تعد من الحلويات الخفيفة والشهية وأيضا مغذية ومحببة لكلا من الكبار والصغار، وهي سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة والأن سوف نتعرف طريقة عمل كيكة البسبوسة.
كيكة البسبوسة
يوجد الكثير والعديد من أنواع البسبوسة، فهي نوع تم انتشاره لطعمه اللذيذ الشهي فهي وصفة من أنواع الحلويات التي نجد بها طعم البسبوسة الشهية وكذلك طعم الكيك المحبب لكل الأعمار فهيا نتعرف على المكونات.
- عدد أربع بيضات حجم كبير.
- 2 باكو فانيليا.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من دقيق السميد.
- 1 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ربع كوب من الزيت.
- ربع كوب من السمن.
- نصف كوب من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من خل الطعام.
- 2 كوب من الزبادي.
طريقة تحضير كيكة البسبوسة
- في البداية نقوم بفتح بتشغيل الفرن وضبطه على درجة 180 درجة وبعدها نقوم بتحضير كيكة البسبوسة.
- نحضر المضرب الكهربي أو الخلاط الكهربي ونضع به أربع حبات البيض والفاميليا ونخحلطهم جيدا.
- ثم نقوم بوضع السكر ونخلط المكونات مرة أخرى بشكل جيد.
- في هذه المرحلة نضيف كوبين الزبادي ومقدار السمن ومقدار الزيت ونخلط الكل لمدة ثلاث دقائق.
- نضع دقيق السميد وكوب الدقيق على الخليط التي تم تحضيره وأيضا البيكنج بودر وملعقة الخل وذرة الملح ويتم خلطه بالمضرب اليدوي بهذه المرحلة.
- نقوم بإحضار صينية فرن مقاس 28 ونقوم بدهنها بالمادة الدهنية السمن أو الزيت ونقوم برشها بملعقة من السميد حتى لا تلتصق بالصينية.
- نضع خليط كيكة البسبوسة في الصينية.
- ندخلها الفرن المسبق تسخينه لمدة نصف ساعة أو حتى تمام النضج.
- نخرجها بعد أن تأخذ اللون الذهبي.
- نقوم بتخريمها بالشوكة أو الخلة لكي تتشرب الشربات.
- نسقيها بالشربات البارد فور خروجها من الفرن.
- نرشها بجوز الهند للتزين ونقطعها حسب الرغبة ونقدمها.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ