بأحلي طعم .. البوريك التركي باللحم المفروم والجبن الهش المقرمش احلى اكله هتقدميها لعائلتك

وصفة البوريك التركي باللحم المفروم يبحث عنها ربات البيوت على الإنترنت وذلك بعد انتشار المسلسلات التركية في كل البيوت المصرية ونظرًا لشهرة البوريك التركي باللحم المفروض في تركيا وتناوله بشكل دائم رغبت الأمهات في معرفة الوصفة لعملها لأبنائها ولزوجها وفي المناسبات ويعد البوريك التركي من أفضل الأطعمة بالإضافة إلى طعمه اللذيذ كما أنه سهل الصنع وبطريقة سهلة وبمكونات بسيطة وسنوضح الطريقة في مقالنا اليوم عبر موقع “ثقفني” الالكتروني.

بأحلي طعم .. البوريك التركي باللحم المفروم والجبن الهش

مكونات طريقة عمل البوريك التركي باللحم المفروم هي:-

كوب من الحليب الطازج.

1\2 كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كيلو من الجلاش.

1\4 كوب من الزيت.

بيضتان.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة من الزبدة المذابة.

رشة قرفة، ملح وفلفل وجوزة الطيب.

طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفروفة في المنزل

يمكنك عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة في المنزل باستخدام المكونات السابقة باتباع الخطوات التالية:-