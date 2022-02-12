ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكيك غلط شوفي كيكة الحلة علي البوتجاز هشة واسفنجية وعالية اتحداكي هتعمليها حالا

الكيك من الحلويات الخفيفة التي يفضلها الكبار والصغار وهي من الحلويات التي تعطي شعور بالدفئ للك يفضل الجميع تناولها في الايام الباردة, ولكن يعاني الكثير من السيدات من مشاكل عند تحضير الكيك مثل عدم نجاحها ويرجع ذلك الي اتباع بعض الخطوات الغير صحيحة عند تحضير الكيك, مثل عدم ضبط درجة حرارة الفرن بشكل صحيح او عدم استخدام المكونات بمقادير صحيحة ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة تحضير الكيك بدون فرن على البوتجاز وباستخدام بيضتان فقط والحصول على نتيجة ممتازة.

مكونات عمل الكيك

مكونات الكيك سهلة جدًا وبسيطة وتوجد في كل البيوت, ويجب الحرص على استخدام المقادير بشكل دقيق والمقادير هي:-

بيضتان.

كوبان دقيق ابيض.

كوب زيت نباتي.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من السكر الابيض.

معلقة من الخل.

معلقتان بيكنج بودر.

معلقة فانيليا.

نصف كوب كاكاو خام.

كيفية عمل الكيك بسهولة على البوتجاز

لتجهيز الكيك والحصول على نتيجة جيدة يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:-