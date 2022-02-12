طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل لأستخدامها للمقبلات الشهية

تعتبر هريسة الشطة من خلطات الشطة المشهورة في العالم خاصة في الوطن العربي وتشتهر السودان والمكسيك بالشطة السوداني والهريسة والكثير من الناس لا يتذوقون طعامهم بدون الشطة أو أنواعها الأخر التي تجعل الطعام حار ويوجد الكثير من أنواع الشطة التي تضاف إلى الطعام لكي تعطيها مذاق مميز مثل الشطة الزيت أو هريسة الفلفل الحار أو هريسة الشطة أو الفلفل الحار الأرناؤوطي، ويبحث الكثير منكم عن طريقة تحضير هريسة الشطة بمكونات سهلة وبسيطة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هريسة الشطة.

مكونات عمل هريسة الشطة في المنزل

كيلو من الفلفل الأحمر الحار

رأس كبيرة من الثوم

اثنين من الليمون

كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة صغيرة من الملح

طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل

نقوم بتقشير ثمانية فصوص كبيرة من الثوم ثم نقوم بوضعهم في الخلاط الكهربائي ونضربهم مرة واحدة فقط.

نغسل الفلفل الأحمر الحار بالماء جيدا ونقسمه إلى جزأين ثم نضعه في الخلاط مع الثوم المطحون.

ثم نغسل الليمون جيدا ونقوم بتقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة في الحجم ونقوم بوضعه مع الثوم والفلفل.

بعد ذلك نضيف زيت الزيتون وملعقة الكزبرة المطحونة والملح ونقوم بضرب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط قوام متماسك.

يجب أن لا يوجد في الخلاط ماء حتى لا تأتي على الهريسة بعد خلطها.

يتم تناولها بجانب الأطعمة وبالهنا والشفا.

طريقة تخزين هريسة الشطة

نحضر برطمانات زجاجية ونقوم بتنظيفها جيدا وغسلها بالماء وتجفيفها جيدا بعد غسلها وتصفيتها.

يجب أن نتأكد من عدم وجود أي روائح كريهة في البرطمانات حتى لا تفسد هريسة الشطة.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية من الهريسة الشطة ثم نضع ملعقة من زيت الزيتون قبل غلق كل برطمان بالغطاء الذي يخصه.

ثم نضع البرطمانات في الثلاجة حتى نحتاج أن نستخدمها.

استخدامات هريسة الشطة