بدون بيض.. الكريب في الخلاط بأسهل طريقة وأقل مكونات حضريه في البيت بطريقة سهله

الكريب واحد من الاكلات التي تتمتع بالمذاق الجيد والجميل والمحببة لدى الكثير من الأطفال والكبار، وقد يلجأ الكثير منا لشرائها من الخارج لما تتمتع به من مذاق جميل ومحبب ولكنها ليست صحية بالمرة، فمن الأفضل أن يتم تحضيرها في المنزل حتى تكون آمنة على الصحة وخالية من الأضرار التي تؤثر على الجسم، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في تحضيرها في وقت قياسي بطعم فريد من نوعه ومميز للغاية كما اننا نقوم بتحضير الحشوات التي يتم وضعها فيه والتي تكون على هيئة لحوم أو دجاج او بطاطس.

بدون بيض.. الكريب في الخلاط بأسهل طريقة وأقل مكونات

يمكن تحضير الكريب بدون استخدام البيض في المكونات وهذا من خلال تحضير المكونات التالية لتحضير العجين والحشو، وهي:

كوبين من الدقيق

ملعقتين من البيكنج بودر

نصف ملعقة من السكر والملح

ملعقتين زيت

ربه ملعقة فانيليا.

دجاج مقطع شرائح

بصل

فلفل أخضر

زيتون مخلل وخيار مخلل

طريقة تحضير الكريب في المنزل

يحضر الكريب بسهولة في المنزل من خال بعض الطرق والخطوات الواضحة التي تساعد في الحصول على مذاق مميز مثل الموجود في المحلات، وهذا من خلال القيام بالتالي: