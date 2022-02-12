بدون بيض.. الكريب في الخلاط بأسهل طريقة وأقل مكونات حضريه في البيت بطريقة سهله

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الكريب واحد من الاكلات التي تتمتع بالمذاق الجيد والجميل والمحببة لدى الكثير من الأطفال والكبار، وقد يلجأ الكثير منا لشرائها من الخارج لما تتمتع به من مذاق جميل ومحبب ولكنها ليست صحية بالمرة، فمن الأفضل أن يتم تحضيرها في المنزل حتى تكون آمنة على الصحة وخالية من الأضرار التي تؤثر على الجسم، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في تحضيرها في وقت قياسي بطعم فريد من نوعه ومميز للغاية كما اننا نقوم بتحضير الحشوات التي يتم وضعها فيه والتي تكون على هيئة لحوم أو دجاج او بطاطس.
بدون بيض.. الكريب في الخلاط بأسهل طريقة وأقل مكونات
يمكن تحضير الكريب بدون استخدام البيض في المكونات وهذا من خلال تحضير المكونات التالية لتحضير العجين والحشو، وهي:
- كوبين من الدقيق
- ملعقتين من البيكنج بودر
- نصف ملعقة من السكر والملح
- ملعقتين زيت
- ربه ملعقة فانيليا.
- دجاج مقطع شرائح
- بصل
- فلفل أخضر
- زيتون مخلل وخيار مخلل
طريقة تحضير الكريب في المنزل
يحضر الكريب بسهولة في المنزل من خال بعض الطرق والخطوات الواضحة التي تساعد في الحصول على مذاق مميز مثل الموجود في المحلات، وهذا من خلال القيام بالتالي:
- أولا يتم تحضير وعاء عميق ومن ثم البدء في نخل الدقيق جيدا حتى يتم التخلص من تكتلات الدقيق الموجودة.
- ومن ثم يتم إضافة الزيت والفانيليا والماء مع بعضهم حتى يتجانسوا تماما، ومن ثم يتم وضع هذا الخليط على طاسة على النار والتقليب على الوجهين
- وبعدها سوف تحصل على رغيف كريب محضر في ثلاث دقائق وناضج تماما يسهل وضع الحشوة به ولفها.
- يتم تحضير الدجاج ومن خلال تقطيع لبصل على شرائح ووضعه في مقلاه بها زيت والتقليب حتى يتحول له إلى اللون الذهبي.
- ويتم بعدها إضافة الدجاج المقطع وعليها رشة من الملح والفلفل الأسود والتقليب حتى تنضج.
- ومن ثم يتم فرد رغيف الكريب ووضع هذا الحشو بها مع وضع الخس والمخلل الخيار والزيتون.
- ثم يتم لف الخبز حتى لا يتساقط الحشو بعيد عن الرغيف.
- ومن ثم يتم تقديمه مع صوص مصنوع من الكاتشاب والمايونز
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