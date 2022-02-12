طريقة عمل كيكة البسبوسة اللذيذة ذات المذاق المميز بخطوات سهلة وسريعة

كيكة البسبوسة هذا هو عنوان مقالنا اليوم حيث أنها من أنواع الكيك التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال؛ وذلك لأنها تحتوي على قيمة غذائيّة كبيرة ولأن ما يجذب أولادك هو أنواع الحلوى الكثيرة التي تباع في محلات الحلويات، وذلك نظرا لغلو أسعارها لجأت الكثير من الأمهات للبحث عبر محركات جوجل لعمل أفضل طريقة لعملها، وهذا لسلامة الأولاد والأسرة ككل من الأوبئة المنتشرة حاليا في ظل جراء فيروس كورونا، ونقدم لكم في هذا المقال أسهل طريقة لهذه الوصفة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن يمكنك عمل كيكة البسبوسة اللذيذة، ومكوناتها سهلة و بسيطة وتتمثل في الآتي:

كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير من السميد.

ثلاث بيضات.

كوب الا ربع من الزيت النباتي.

كوب الا ربع من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يجب عليك إتباعها بالطريقة المضبوطة حتى يمكنك الحصول على كيكة البسبوسة بدون مجهود ولا تكاليف ولا تستهلك كثير من الوقت، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء عميق نضع به كلا من البيض والفانيليا والملح والخل، ثم بواسطة المضرب الكهربائي يتم خلطهم جيدا.

ومن ثم بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن مع الاستمرار في الخلط.

بعد هذه الخطوة نقوم بإضافة السميد والدقيق والبيكنج بودر والزيت وجوز الهند، وذلك مع متابعة الخلط جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.

نحضر صينية مدهونة زيت من جميع الجهات، ونضع بها خليط كيك البسبوسة متساوية داخل الصينية.

يتم وضع البسبوسة في فرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

عند مرور الوقت ويكون وصل وجه البسبوسة للون الذهبي، ويتم إخراجها من الفرن وتسقى بالشربات فورا ونتركها لتبرد.

ثم تقدم في طبق التقديم لأسرتك وضيوفك.

طريقة عمل شربات كيكة البسبوسة

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل شربات الكيكة اللذيذ، ومكوناته تتمثل في الآتي:

كوب ونصف ماء.

2 كوب من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات البسيطة التي لا تتعدى دقائق سوف يمكننا الحصول على شربات لذيذ، والطريقة كالآتي: