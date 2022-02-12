بعجينة الجلاش قطع بقلاوة الحلواني المورقة الذيذة تذوب في الفم

حلى الجلاش بقلاوة الحلواني مورقة ولذيذة بحشوات مختلفة، حلويات الجلاش من الحلويات التي يحبها الكثير منا لإنها حلويات لها طعم لذيذ وتعد بطريقة بسيطة، حيث تجد ربات البيوت مشكلة في إعداد حلى الجلاش أو البقلاوة بالمنزل وتعطيها طعم وشكل بقلاوة الحلواني مقرمشة من الخارج وطرية و مورقة من الداخل، ولكننا جئنا لكم طريقة عمل بقلاوة الحلواني بكل أسرارها في خطوات بسيطة، وتعطيك بقلاوة لذيذة الشكل بأحجام مختلفة ويمكنك حشوها بالكاسترد أو بالمكسرات أو حتى صنعها على شكل أصابع سادة بدون حشو ستكون أيضا لذيذة وشهية فتابعوا معنا طريقه عمل بقلاوة الحلواني.

طريقة حلى جلاش بقلاوة مقرمشة مورقة

الجلاش يمكن من خلاله صنع الكثير من حلويات والمأكولات الحادقة وهو من أسهل أنواع الحلويات التي تعد بأبسط مكونات كالتالي.

مكونات حلى جلاش بقلاوة الحلواني

نحتاج إلى ثلاث أكواب من اللوز المقشر والمفروم. ملعقه صغيرة من القرفة. ثلث كوب من السكر. عبوة من عجينه الجلاش الجاهزة حوالي نصف كيلو. ربع كيلو من الزبدة الطرية. عدد 2 معلقه كبيره من الفستق الحلبي المجروش.

تحضير حلى الجلاش بقلاوة الحلواني

أولا يسخن الفرن على درجه حرارة 180 درجة مئوية و تدهن صينيه بحجم 24 بالزبدة وتترك جانبا لحين تجهيز حلى بقلاوة.

لعمل الحشو يخلط السكر مع القرفة واللوز في طبق زجاجي ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات كلها مع بعضها وتترك جانبا.

ثم احضر صينيه الجلاش المدهونة بالزبدة نفرد عليها طبقه من الجلاش ورقه واحده ثم تدهن بالقليل من الزبدة.

ونضع عليها طبقه اخرى من الجلاش أو ورق أخرى من الجلاش و تدهن بالزبدة المذابة حتى تنتهي من نصف كمية ورق الجلاش.

ثم نوزع مزيج الحشو فوق ورق الجلاش ونغطيه الحشو بباقي ورق الجلاش مع دهن كل ورقه بالزبدة الطرية.

حتى لا تلتصق ورق الجلاش في بعضها حتى تنتهي من كل ورق الجلاش لديك، ثم على وجه صينية الجلاش تدهن بالزبدة.

وتقطع على شكل مربعات بحجم متساوي، مكان تقطيع البقلاوة يرش فيها القليل من الفستق الحلبي المطحون.

ثم تدخل صينيه البقلاوة الفرن وهو ساخن لمده 40 دقيقه حتى تأخذ لون ذهبي على الوجه، تخرج صينية حلا جلاش بقلاوة من الفرن.

ويصب عليها سيرب أو شربات الحلويات البارد وتقدم مباشرة في طبق التقديم وهي ساخنة بطعم لذيذ.

مكونات تحضير شربات عسل تحليه البقلاوة

نحتاج إلى 4 كوب من السكر الأبيض. عدد 2 كوب من الماء. ملعقه كبيره من عصير الليمون. ملعقه صغيره من ماء الورد.

طريقه تحضير عسل تسقية البقلاوة

في وعاء على النار يضاف الماء والسكر وتترك حتى الغليان لمده خمس دقائق، ثم يضاف عليها عصير الليمون وتترك لمدة خمس دقائق أخرى حتى يثقل قوام السيرب أو العسل في النهاية ويضاف ماء الورد أو يضاف الفانيليا، وتترك جانبا حتى يبرد السيرب تماما ثم يصبح على حلى جلاش البقلاوة حلواني.

بقلاوة بعجينة الجلاش بحشو الكاسترد

سنعد معكم بقلاوة الحلواني بعجينة الجلاش الجاهزة بحشو الكاسترد بالقشطة الكذابة حلويات عندما تذوقها ستتأكد بأنك لم تتذوق حلويات شرقية من قبل بسبب طعمها الرائع بقوام مقرمش من الخارج وطرية من الداخل تجعلك تتناول قطعة تلو الأخرى ولن تتوقف عن تناولها.

مكونات بقلاوة جلاش بالقشطة

احضر عدد 2 كوب من الحليب. عجينة بقلاوة ورق الجلاش الجاهز. نصف كوب من النشا. عدد 2 كوب من السمن المذاب. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من شربات. كوب من الفستق الحلبي المفروم.

تحضير قطع بقلاوة عجينة جلاش بالقشطة الطرية