كرات شوكولاته ببقايا بسكويت ترافل حلويات الشوكولاتة سهلة سريعة

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عمر شويل - جدة كرات شوكولاته ترافل حلويات سهلة سريعة، كرات ترافل الشهيرة التي تباع في الأسواق والمحلات ومطاعم بالكثير من الأموال على الرغم من أنه يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات جدا بسيطة وتعطي نفس الشكل والطعم الرائع وقوام الطري من الداخل وطبقة شوكولاته من الخارج التي تزيد من طعمها اللذيذ وتنال إعجاب كل من يتناولها خاصة الأطفال، وسنعد معا بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل سنعد كرات أو مربعات شوكولاته ترافل، وقدميها لأسرتك أو للضيوف سينبهروا بها وبطعمها الراقي وقوامها الطري.

كرات شوكولاته ترافل حلويات سهلة

كرات شوكولاته بمكونات بسيطة سريعة يمكن أن تعد بأكثر من طريقة بأستخدام مكونات متوفرة في كل منزل منها بالكاكاو والنوع الأخر من كرات شوكولاته بالبسكويت.

مكونات ترافل شوكولاته حلويات سريعة

نحتاج إلى عدد 2 كوب ونصف الكوب من الحليب السائل. 3/4 كوب من السكر الأبيض. كوب ونصف الكوب من الكاكاو الخام البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ملعقة كبيرة ونصف الملعقة من زبدة طرية. كوب من الكاكاو البودرة للتغميس.

تحضير كرات شوكولاته ترافل حلويات سريعة

في وعاء يضاف الحليب مع السكر والزبدة الطرية والفانيليا وتخفق جيدا مكونات معا حتى يذوب السكر مع الزبدة.

ثم يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتبخر الماء المتواجد في الحليب ويأخذ الخليط قوام الحليب المكثف المحلى.

ثم ترفع المكونات من على النار وتصب في وعاء أخر حتى تبرد تماما وتقليب مزيج كل نصف ساعة حتى تبرد بسرعة.

ثم ينخل الكاكاو على مزيج الحليب المكثف المحلى وتعجن مكونات مع بعضها البعض حتى تتدخل كل مكونات مع الكاكاو.

وتشكل بعد ذلك عجينة الكاكاو إلى كرات بحجم متساوي وكل كرة تغمس في الكاكاو وترص في طبق تقديم.

ويرش على وجه الكرات الكاكاو المحلى مع سكر بودرة، ثم تدخل كرات في ثلاجة حتى تتماسك وتقدم بجانب القهوة في صباح.

كرات شوكولاته بالبسكويت سادة

نحتاج إلى 15 قطعة من بسكويت السادة. عدد 20 قطعة من بسكويت دايجستف. عدد 4 قطع من فليك شوكولاته الجاهزة. ربع كوب من الحليب. كوب من القشطة. لتغليف كرات حبات من شوكولاته فليك مطحونة. تقديم حليب مكثف محلى.

تحضير كرات شوكولاته بالبسكويت والقشطة

في وعاء احضري كل كمية البسكويت واطحنيها جيدا حتى تكون بقوام ناعم مثل البودرة وتوضع في وعاء ويطحن عليها قطع الفليك.

ثم يخلط البسكويت مع الفليك ويصب عليهم القشطة الجاهزة وتقلب مكونات مع بعضها جيدا حتى تتداخل وتذوب القشطة مع البسكويت.

ثم يضاف الحليب السائل بشكل تدريجي إلى خليط بسكويت بالقشطة وتعجن مكونات معا حتى تحصل على عجينة سهلة التشكيل.

للتزين من الخارج أو لتغطية كرات شوكولاته من الخارج أطحني عدد من حبات الفليك أو يمكن طحن مكسرات على حسب رغبتك.

تغمر كرات شوكولاته في مطحون الفليك أو المكسرات حتى تغطى كل الكرات بالمطحون جيدا وتترك جانبا لمدة ربع ساعة لتتماسك.

ثم ترص كرات شوكولاته فليك في طبق التقديم ويقدم جانبها كوب من حليب مكثف محلى ويكون جاهز للتقديم.

كرات شوكولاته ترافل لذيذ بالموز

كرات شوكولاته ترافل اللذيذة مع الموز من حلويات سهلة سريعة لا تحتاج إلى فرن ولكن تعد عجينة الكاكاو مع الموز المهروس ويضاف لها عدد من مكونات البسيطة والمكسرات ويكون لديكم أحلى كرات ترافل شوكولاته.

مكونات كرات شوكولاته بالموز ترافل

عبوة ونصف من البسكويت السادة. عدد 2 حبة من الموز المهروسة. عدد 5 ملاعق كبيرة من الحليب. عدد 2 ملعقة كبيرة من كاكاو المحلى. كوب من مكسرات مطحونة. كوب من جوز الهند.

تحضير كرات شوكولاته ترافل بالموز

أهرسي الموز جيدا في وعاء عميق ثم ضعي البسكويت السادة أو بطعم الشوكولاته داخل المطحنة وخفقها جيدا حتى يكون بسكويت ناعم.

ثم نضيف البسكويت المطحون إلى الموز المهروس والكاكاو والجوز المطحون والحليب السائل وتقلب المكونات جيدا مع بعضها.

ثم تخلط المكونات أو تعجن باليد حتى تكون لدينا عجينة متماسكة سهلة التشكيل تشكل على شكل كرات.

ترص كرات بسكويت في صينية وتغطى كل كرة بجوز الهند المبشور وبذلك تكون لديك كرات ترافل بالموز والشوكولاته.

كرات ترافل شوكولاته بيضاء

كرات ترافل المحشوة بالبسكوت المغطاة بالشوكولاته البيضاء من الحلويات السريعة الشهية التي تكون مع الفراوله والفاكهة بالطعم الرائع كما أنها غنية بالمكونات الصحية المغذية، من الحلويات السهلة السريعة، وسوف يحبها الأطفال كثيرا وهي حلويات صحيه مصنوعة في المنزل بمكونات متوفرة في كل مطبخ.

طريقة حلويات كرات ترافل بالشوكولاته البيضاء

نحتاج إلى كوب ونصف من البسكويت السادة المطحون ناعم. نصف كوب من الجبن الكريمي. ثلث كوب من السكر البودرة. ثلث كوب من الفراولة المطحونة مفرومة ناعم. كوب كبير من الشوكولاته البيضاء مفرومة خشن. نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الاحمر.

تحضير كرات ترافل شوكولاته بيضاء

في محضر الطعام ضعي البسكويت مع كريمة الجبنه مع السكر البودر وتخفق في المحضر جيدا قد لا يتجمع الخليط فى أول الأمر ولكن مع الاستمرار في الخفق سوف تمتزج المكونات مع بعضها لتكون مزيج واحد كتلة واحدة.

ثم ضعي عليهم قطع الفراولة وقلبي المكونات بملعقة خشبية حتى يتكون مزيج رطب ناعم قليلا، ثم اصنعي كرات بحجم متوسط من عجينة البسكويت مع الفراولة، وضعي الكرات في صينية مبطنة بورق الزبدة ثم تدخل الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

وبعد مرور نصف ساعة أخرجي الكرات من الثلاجة وقومي بدحرجتها حتى تأخذ شكل انسيابى ناعم.

ثم أعيدها إلى الثلاجة مره أخرى لمدة نصف ساعة ثم تذاب الشوكولاته البيضاء على حمام ماء دافئ تاخذ حوالي 15 ثانية مع التقليب حتى تذوب بالكامل وتكون الشوكولاته البيضاء ناعمة.

أخرج كرات الترافل من الثلاجة واغمسيها في الشوكولاته البيضاء حتى تتغطى تماما ثم رصيها مرة أخرى على صينية مبطنة بورق الزبدة.

الشيكولاته التي تبقت لديك ضعي فيها لون الطعام المفضل ثم أخرج كرات الشوكولاته مره أخرى عندما تتجمد عليها الشوكولاته بيضاء ودحرجيها في شوكولاته باللون الطعام، و ادخليها الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تتماسك ثم تقدم كرات ترافل شوكولاته.

طريقه ترافل بالحليب المكثف المحلى

ترافل حلويات بالحليب المكثف المحلى، يمكن أن يحضر للأصدقاء كحلى سريع وسهل ولا يحتاج إلى كثير من مكونات سوى بسكويت وحليب مكثف وكريمة مع بقايا كيك لصنع أشهى حلى ترافل بطعم لن تتذوق مثله.

مكونات حلا ترافيل بالحليب المكثف