محبش ولذيذ.. خلطة فول البغل وسر أشهر طبق فول في مصر ووفري فلوسك

خلطة فول البغل، هو فول طعمه رائع والبغل هو محل من محلات الفول المشهورة جداً، الذي يحب كل شخص أن يذهب إليها ليأكل من الفول، وأصبحت كثير من السيدات أن تقوم بعمل فول مثل محل البغل وأروع بمكونات موجودة في المنزل بسيطة جداً، وصحي وكل الذي يكون في الفول مضمون.

خلطة فول البغل

المكونات

كيلو فول.

ربع كوب عدس أصفر.

نصف كوب فول مدشوش.

معلقة من الخل.

ليمونة واحدة.

معلقة ببريكا.

معلقة كركم.

معلقتين كبيرة زيت.

الطريقة

أول شيء تنقية الفول جيداً، وبعدها وضعه في إناء.

وعليه مياه دافئة أو تكون المياه ساخنة، 24 ساعة.

وبعدها تصفيه الفول من المياه.

وعلى حسب الكمية نضع عدس أصفر.

مثلا إذا كان كيلو فول، وضع ربع كوب من العدس الأصفر.

ونصف كوب من الفول الذي يكون مدشوش.

يتم شراء الفول مدشوش من أي عطار.

وبعدها وضع معلقة الخل والليمونة سليمة.

ووضع معلقة ببريكا، وبعدها وضع معلقة كركم.

وبعدها وضع معلقتين كبيرة زيت، أي نوع زيت في المنزل.

ووضع مياه تكون مغلية على الإناء وكل هذه المكونات.

وبعدها التقليب باستمرار، ووضعها على النار.

وإذا نشفت المياه قومي بوضع مياه تكون مغلية.

وبعدها غلق النار، والليمونة السليمة قومي بإخراجها من الإناء.

وبعد أن يبرد الفول تماماً، قومي بخلطه في الخلاط.

ولكن ضرب الفول نصف ضربة.

ووضعه في أكياس، ووضعه في الثلاجة أو الفريزر.

طريقة عمل الفول المطحون في المنزل

المكونات

كوب فول.

ليمونة واحدة.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

معلقة شطة.

معلقة كمون.

الطريقة

في إناء على النار، وضع الفول وعليه مياه.

وبعد أن يستوي الفول، تقومي بغلق النار.

وبعد أن يبرد، وضعه في الخلاط وعليه عصر الليمونة.

ووضع ربع كوب الزيت، وضربه في الخلاط تماماً.

وبعدها وضع رشة الملح، ومعلقة الكمون ومعلقة الشطة.

وضربه في الخلاط، ومن الممكن وضعه في أكياس وفي الثلاجة.

أو وضعه في الأطباق وتقديمه في الفطار.

في هذه المقالة تحدثنا عن خلطة فول البغل بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا أيضاً عن طريقة عمل الفول الناعم جداً في المنزل، ويمكن أن تقوم كل سيدة بتخزين الفول، تكون طريقة مناسبة جداً في المنزل، لتجهيز الفول في السحور وأيضاً في الفطار، وطريقته سهله جداً ويكون الفول مثل المحلات.