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عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة العدس.. الحساء الشتوي الأساسي لمقاومة نزلات البرد ويمد الجسم بالدفء لفترة عملاقة - ثقفني
طريقة عمل شوربة العدس، شوربة العدس هي أكلة شتوية بحتة، تقبل الأمهات على إعدادها في فصل الشتاء لأنها تعطي شعور بالدفء، كما أنها مغذية جدا فتحتوي على بروتينات وفيتامينات ومفيدة للجميع سواء أطفال أو كبار، كما أن طعمها لذيذ وتعجب كل من يأكلها، ومكونات تلك الشوربة سهلة وموجودة وليست معقدة، كل ما عليكم هو متابعة مقالنا وسنتحدث عن أفضل طريقة لعمل شوربة العدس مثل المحلات وألذ.
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طريقة عمل شوربة العدس
المكونات اقتصادية ومتوفرة عند الجميع وباستطاعة أي شخص تحضير تلك الشوربة كما التالي:
- كوبين من العدس الأصفر.
- سبع أكواب ماء أو شوربة.
- خمس فصوص ثوم.
- ثمرة جزر مفرومة.
- ثمرة بصل مفرومة.
- نصف ملعقة ملح.
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- ملعقة كمون صغيرة.
طريقة تحضير شوربة العدس
- نبدأ بإحضار حلة ونضع فيها الشوربة أو الماء ثم البصلة المفرومة والعدس والجزر وصلصة الطماطم والكمون والثوم.
- على نار هادئة وننتظر حتى تغلي المكونات لمدة نصف ساعة تقريباً.
- بعد ذلك نرفع الحلة ونتركها حتى تهدأ ثم نضع المكونات في الخلاط الكهربي ونقوم بخلطهم حتى نحصل على قوام سلس وناعم.
- نضعها مرة أخرى في حلة على النار لتغليف مرة أخرى عشر دقائق.
- تقدم ساخنة مع الأرز أو الخبز واستمتعي بألذ شوربة عدس.
فائدة شوربة العدس
- تتوفر في شوربة العدس فوائد عديدة منها
- مهمة في نزول الوزن فهي تعطي شعوراً بالشبع لوقت أطول.
- تعطي الجسم كثير من الطاقة والحيوية.
- تقي من خطر الإصابة بأي التهاب.
- أكلة ممتازة للأشخاص النباتيين فهي ليس فيها أي بروتين حيواني كما أنها مفيدة ومتكاملة وتحتوي على عنصر هام جداً وهو الحديد.
- صحية جدا لصحة القلب بسبب وجود الألياف الطبيعية فيها التي تساعد من تسهيل عملية الهضم.
- تعزز من صحة القلب.
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