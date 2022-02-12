تتبيلة شرائح ستيك اللحم السرية وطريقة تجهيز أفضل ستيك منزلي

طريقة تجهيز أفضل ستيك منزلي، شريحة ستيك اللحم من ألذ الوجبات التي يمكن أن تأكلها، كما أنها مميز ومختلف على السفرة في أي عزومة ، فهي تتميز بطعمها الرائع وبقرمشة الشريحة من الخارج وبطراوة اللحمة من الداخل، ولكن لكي نحصل على هذا الطعم والشكل يجب أن يكون الستيك نتبل بطريقة صحيحة ومضبوطة، ومن خلال موقعنا سنتعرف على السر في تتبيلة ستيك اللحم زي الجاهزة.

طريقة عمل كفتة البطاطس وسر تماسك الكفتة وطريقة مبتكرة لعمل صينية بطاطس بالكريمة

تحضير تتبيلة شرائح الستيك

المكونات

خمس شرائح ستيك لحم بقري.

٦٠ مل من الخل.

ثلاث فصوص من الثوم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع ملعقة شطة.

ملعقة زعتر.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير ستيك اللحم

يفضل أن نطلب من الجزار أن يقطع لنا اللحم شرائح، ويمكن أن تحضرها قطع كبيرة ونقطعها نحن إلى شرائح ثم بمدق اللحم ندق على كل شريحة حتى يرفع سمكها. في بولة نحضر التتبيلة، نضيف الخل والزعتر والشطة والملح والثوم والفلفل الأسود وزيت الزيتون، ونقوم بتقليب المكونات كلها سويا. نضع شرائح الستيك في هذه التتبيلة لمدة ليلة كاملة أو خمس ساعات على الأقل. نجهز شبكة الفرن ونضع تحتها صينية ونقوم برص شرائح اللحم على الشبكة. نشعل الفرن والشواية وندخل الستيك الفرن ونقلبها كل فترة على الجنب الآخر حتى ينضج وتأخذ لون بني لذيذ وقد تستغرق ١٥ دقيقة. بعد أن نخرجه من الفرن يفضل أكله ساخن أو نغلفه بورق فويل حتى نحافظ عليها ساخنة. تقدم الستيك مع الصوص والأرز أو الخبز فيكون لها مذاق رائع ومختلف وبالعافية.

فائدة شرائح ستيك اللحم