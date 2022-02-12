طريقة عبقرية لعمل البسبوسة الشعبي بدون سمن ولا زبادي

طريقة عبقرية لعمل البسبوسة، البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث مذاقها اللذيذ والطعم الطيب وهي منتشرة جدا في كثير من البلاد العربية ويختلف مذاقها من دولة لأخرى باختلاف عادات كل بلد، والكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة اقتصادية بدون لبن أو زبادي، لذلك سوف نتعرف معكم في مقالنا هذا على بسبوسة الشارع بدون سمنة ولا لبن.

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بسبوسة الشارع بدون سمنة ولا زبادي ولا لبن

من خلال بعض المكونات التالية سوف نعرض لكم بسبوسة اقتصادية لذيذة، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

نصف كيلو من سميد البسبوسة.

كوب صغير من الماء المغلي.

كوب إلا ربع من السكر الناعم.

ثلاث ملاعق كبار من جوز الهند.

نصف كوب من عسل الجلوكوز.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسبوسة بدون لبن أو زبادي ولا سمن، والخطوات كما هي: