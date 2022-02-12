نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلى من البيوتي سنتر.. طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل والتخلص من البقع والرؤوس السوداء لبشرة كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل من الطرق الفعالة جدًا. إذا كنت على وشك إتمام مراسم الزواج، أو من النساء التي تتحرك بحرية تحت أشعة الشمس فلا داعي للقلق، فتنظيف البشرة في المنزل لا يفوتك، فهو من شأنه التنظيف بعمق، مما يسمح لبشرتك بالاستفادة من كل الماسكات والكريمات التي يتم وضعها على البشرة، عندما تكون البشرة غير نظيفة لا تستجيب لأي وصفات تفتيح وتغذية.

طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل

تنظيف البشرة شيء ضروري جدا حتى تستفيد البشرة من الماسكات الطبيعية التي توضع عليها، ويكون التنظيف كالتالي:

يتم تنظيف بشرة الوجه جيداً، استخدمي الماء وكمية كبيرة من الغسول المخصص لبشرتك، رغى جيدًا على البشرة لمدة دقيقتين.

اشطفي بشرتك بلطف، جففي البشرة بالطبطبة، ثم بعد ذلك يتم تعريض البشرة للبخار لمدة 4: 7 دقائق، ماء ساخن في وعاء يحتوي على ورق السدر.

تجفيف البشرة بقطن برفق، ثم يوضع مقشر لطيف طبيعي، امزجي السكر مع العسل، يتم تحريك هذا المزيج على البشرة بنعومة حتى يتم التخلص من طبقة الجلد العالق بها الأوساخ.

دللي بشرتك بماسك الطمي، امزجي كمية مناسبة من بودرة الطمي مع ماء المورد، ثم ضعيه على البشرة حتى يجف، ثم تغسل البشرة بالماء.

ترطب البشرة، استخدمي المرطب المناسب لنوعية بشرتك.

خلطة لتنظيف الوجه من الأوساخ

نوعي بعد التنظيف العميق للبشرة بين الماسكات الطبيعية، حتى تستفيد بشرتك بالتفتيح والتوريد والتغذية كالتالي:

ماسك الفراولة الخطير

تتميز الفراولة باحتوائها على فيتامينات ومعادن مهمة للبشرة، من شأنها معالجة وتفتيح البشرة، كما أنها تحتوي على مواد طبيعية مفيدة جدًا للمحافظة على الكولاجين. كل ما عليكى استخدام الماسك كالتالي:

حبة فراولة كاملة النضج.

كمية من نشا الذرة مناسبة.

اهرسي حبة الفراولة مع الكمية المناسبة من نشا الذرة، ثم يفرد على البشرة، يترك لمدة خمس دقائق، ثم ينظف بماء دافئ، يعطى نتائج ممتازة بعد التنظيف العميق للبشرة.

وفي الختام، لا يمكن الاستغناء عن طريقة تنظيف البشرة بعمق في المنزل، لأنها تفتح مسام البشرة وتجعل بشرتك تتنفس بعمق. كما أن المداومة عليها تجعل بشرتك ناعمة كالورود. الوصفات المذكورة في المقال تعطى أفضل النتائج الرائعة والمبهرة للبشرة بعد التنظيف العميق. إذا كانت هذه تجربتك الأولى مع تنظيف البشرة بعمق، فاعلمي أنها لن تكون الأخيرة.