كنز رباني لإزالة شعر المناطق الحساسة بدون ألم أو حساسية وبمنتهى السهولة

كنز رباني لإزالة شعر المناطق الحساسة، إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم كله من الأمور الصعبة التي تسبب الإزعاج أثناء إزالة الشعر، والكثير من السيدات يلجأ إلى كريمات إزالة الشعر، وذلك الأمر قد يلحق ضرر على الجلد ويترك أثر سلبي على البشرة فيجعلها ملتهبة وبها بقع داكنة والبعض منهم يلجأ إلى الوصفات الطبيعية التي تفيد البشرة وتعمل على تفتيحها، لذلك قد نعرض لكم بعض الطرق التي تعمل على إزالة الشعر نهائيا.

طريقة فرد الشعر بالخميرة والنشا.. مهما كان مجعد وعنيد سيتحول إلى حريري وناعم بهذه الوصفة

إزالة شعر المناطق الحساسة وشعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم

إزالة الشعر بالبيكنج بودر تعتبر هذه الوصفة فعالة جدا ومكوناتها سهلة وبسيطة، وتتمثل في الآتي:

كيس بيكنج بودر.

معجون أسنان.

عصير ليمونة.

طريقة الاستخدام

من خلال الخطوات التالية يمكنك إزالة الشعر نهائيا، وذلك من خلال ما يلي:

يتم غسل المنطقة المراد إزالة الشعر منها جيدا. ثم يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من كيس البيكنج بودر وملعقة من معجون الأسنان مع ملعقة من عصير الليمون. ومن ثم تقلب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. نضع الخليط على منطقة المناطق الحساسة وبحركة دائرية تدلك جيدا لمدة عشرة دقائق. نقوم بعد ذلك بغسل المنطقة جيدا بالماء الدافئ مع وضع كريم مرطب. بعدها يتم تكرار الوصفة حتى نحصل على نتيجة مرضية.

ماسك طبيعي لإزالة الشعر

هذا الماسك فعال جدا لإزالة الشعر بدون ألم فيرجي اتباع المكونات التي تتمثل في الآتي:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق أو من الممكن استخدام مسحوق الحمص.

طريقة الاستخدام