بدون فرن وبكوب دقيق واحد إعملى الوافل اللذيذ بصوص الشيكولاتة في 10 دقائق فقط

نسعي في تقديم كل هو مرغوب في مجال الطبخ وبالأخص الحلوى المرغوبة وبقوة من جميع أفراد العائلة لنتعلم سوياً طرق تجهيزها لكي تستطيع حواء توفيرها دائما فالمنزل بجودة وصحة لافراد اسرتها بدلا من شراءه جاهزة من المحلات لا نضمن ما مدا نظافتها وجودتها واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل الوافل.

مكونات عمل الوافل البيتي بصوص الشيكولاتة :

تتبع المكونات والمقادير الأتية لعمل اشهى وافل بيتي وبكل سهولة.

كوب ونصف دقيق منخول.

كوب ونصف حليب.

3 ملعقه نشأ.

بيضه.

ملعقة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقه زبده (بدرجة حرارة الغرفة).

رشه ملح.

مكونات صوص الشيكولاتة لتزين الوافل:

كوب سكر بودره.

كوب نسكويك أو (2 ملعقة كبيرة نسكافيه) .

كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

مكونات تزين الوافل:

صوص كراميل

صوص شيكولاتة.

موز شرائح.

فراولة شرائح.

مكسرات حسب الرغبة والمتوفرة.

طريقة عمل وتحضير الوافل بصوص الشيكولاتة:

تتبع الخطوات الأتية بالترتيب لضمان نجاح الوافل ومن أول مرة كما يلي:-

في وعاء نقوم بوضع الدقيق والنشأ والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً ثم نقوم بوضع الحليب ونضرب بالمضرب اليدوي ثم يضاف البيض والفانيليا والزيت مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على خليط متجانس. يجب نخل المكونات الجافة أولاً قبل البدأ في عمل خليط الوافل نترك الخليط ترتاح لمده عشر دقائق. نبدأ في تجهيز صوص الشيكولاته نقوم بوضع في وعاء السكر والزبادي والزيت ونخلط كل المكونات جيداً في الخلاط حتى نحصل على خليط صوص الشوكولاتة بالقوام المطلوب. نحضر ماكينة الوافل ودهنها بالزيت ونسكب بها خليط الكيك ونغلقها لمدة 7 دقائق حتى يكتمل النضج. نقوم بتزين الوافل بصوص الشيكولاتة أو صوص الكراميل ونضع عليها حبات من الموز والفراولة الشرائح ونرش على الوجه مكسرات وتقدم.

ملاحظات لنجاح الوافل:

يجب نخل المكونات الجافة قبل الإستخدام. يجب أن نترك العجينة ترتاح لمده عشر دقائق. إذا كان لا يتوفر ماكينة الوافل يمكن أن نقوم بإستخدام طاسة على شكل دائرة وتشكيل الوافل مثل البان كيك. يمكن إستبدال النسكويك بكاكاو خام عالي الجودة.

مكونات عمل صوص الكراميل لتزين الوافل:

يمكنك عمل صوص الكراميل بالمنزل وبكل سهلة ن خلال توافر المكونات الأتية كما يلي :-

كوب ونصف سكر.

نصف كوب ماء.

كوب وربع كريمة .

ملعقة كبيرة زبدة(بدرجة حرارة الغرفة) .

طريقة عمل وتحضير صوص الكراميل :

في وعاء نضع السكر والماء ونتركهم على نار هادئة ونقلب من وقت لآخر حتى يأخذ لون الكراميل الذهبي اللذيذ. نقوم بطفي النار ونضع مقدار الكريمة ونقلب بسرعة ثم نشعل النار حتى تتجانس المكونات معاً ونحصل على قوام صوص الكراميل المطلوب. نتركه يبرد ثم نستخدمه في تزين الوافل.

مكونات عمل البان كيك:

كوب دقيق.

2 ملعقه سكر.

بيكنج باودر.

رشة ملح.

1 بيضة.

كوب حليب.

2 ملعقه زيت.

طريقة التحضير :