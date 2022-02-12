لو تشعرين بالملل ورغبت في تغيير لون شعرك.. يمكنك صباغة الشعر في البيت بمكونات طبيعية وفعالة

لو تشعرين بالملل ورغبت في تغيير لون شعرك، تغيير لون الشعر هو الشيء الذي تهتم به معظم السيدات، حيث يبحثون عن الوصفات أو الخلطات المناسبة التي تقوم بهذه الوظيفة، ولكن إذا كانت طبيعية سيكون كل شيء أفضل كثيراً، حيث هناك عدة مكونات متواجدة بداخل منزلك يمكن أن تساعد في هذا الأمر ونحن لا نعلم شيء عنها، لذلك دعونا نتعرف على كيفية تغيير لون الشعر. بدون استخدام حنة أو صبغة.

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تحول الشعر إلى اللون الأشقر بدون خلطة أو حنة

إذا قمنا باستخدام المواد الكيميائية سيكون ذلك شيء ضار على الشعر كثيراً، لذلك تبحث السيدات عن شيء يمكن أن يكون مفيد له وكذلك غير مكلف أي متواجد في المنزل نستخدمه بسهولة كبيرة، تأتي أولا المكونات هكذا:

ثلاثة ملاعق من الكركم.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

وحوالي ملعقة كبيرة من الخل وذلك لتثبيت اللون.

كما أنه لا بد من إضافة حوالي ملعقة من زيت الزيتون.

وحولي ملعقة من الفازلين.

نحتاج إلى ملعقتان من الأكسجين.

خطوات تحضير وصفة تغيير اللون

سيكون من السهل تحضير وصفة في المنزل تقوم بتغيير الشعر وتحويله إلى اللون الأشقر الذهبي، وتأتي الخطوات لتحضيرها بشكل بسيط من خلال النقاط القادمة التي تعتبر بسيطة للغاية: