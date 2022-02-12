نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو تشعرين بالملل ورغبت في تغيير لون شعرك.. يمكنك صباغة الشعر في البيت بمكونات طبيعية وفعالة في المقال التالي
لو تشعرين بالملل ورغبت في تغيير لون شعرك، تغيير لون الشعر هو الشيء الذي تهتم به معظم السيدات، حيث يبحثون عن الوصفات أو الخلطات المناسبة التي تقوم بهذه الوظيفة، ولكن إذا كانت طبيعية سيكون كل شيء أفضل كثيراً، حيث هناك عدة مكونات متواجدة بداخل منزلك يمكن أن تساعد في هذا الأمر ونحن لا نعلم شيء عنها، لذلك دعونا نتعرف على كيفية تغيير لون الشعر. بدون استخدام حنة أو صبغة.
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تحول الشعر إلى اللون الأشقر بدون خلطة أو حنة
إذا قمنا باستخدام المواد الكيميائية سيكون ذلك شيء ضار على الشعر كثيراً، لذلك تبحث السيدات عن شيء يمكن أن يكون مفيد له وكذلك غير مكلف أي متواجد في المنزل نستخدمه بسهولة كبيرة، تأتي أولا المكونات هكذا:
- ثلاثة ملاعق من الكركم.
- ثلاثة ملاعق من الزبادي.
- وحوالي ملعقة كبيرة من الخل وذلك لتثبيت اللون.
- كما أنه لا بد من إضافة حوالي ملعقة من زيت الزيتون.
- وحولي ملعقة من الفازلين.
- نحتاج إلى ملعقتان من الأكسجين.
خطوات تحضير وصفة تغيير اللون
سيكون من السهل تحضير وصفة في المنزل تقوم بتغيير الشعر وتحويله إلى اللون الأشقر الذهبي، وتأتي الخطوات لتحضيرها بشكل بسيط من خلال النقاط القادمة التي تعتبر بسيطة للغاية:
- في البداية علينا أن نضيف كافة المكونات مع بعضها البعض من الزبادي والكركم وكذلك زيت الزيتون والفازلين والخل ومن ثم تقليبهم جيداً.
- وبعد ذلك نضع الخلطة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف ولكن يلزم استخدام القفازات وكذلك مشط رفيع لتمشيطه ونقل الصبغة على جميع أجزاء الشعر.
- كما أنه بعد ساعتين نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب.
- كما أنه سنلاحظ أن الشعر سيتغير لونه وكل ذلك فقط بعدة مكونات منزلية بسيطة للغاية ولا يستغرق وقت كبير أيضًا.
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