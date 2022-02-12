وصفات حلويات رائعة.. سهلة وبسيطة وسريعة التحضير

وصفات حلويات رائعة، الحلويات تضيف للمنزل روح خاصة ووجودها في المنزل مهم، فهي تعطي لمن يتناولها الشعور بالسعادة، ويحبها الكثير من الناس، ولكن يجب أكلها باعتدال، ويلجأ البعض لشراء الحلويات جاهزة ولكن يكون الأفضل دائما هو صنعها في المنزل، فالحلويات الجاهزة من الممكن أن تكون مصنوعة من مكونات غير صحية وبطريقة مضرة، لهذا اهتممنا أن نحضر لكِ بعض وصفات الحلويات السهلة والبسيطة وغير مكلفة.

وصفات مضمونة لإزالة الدهون في منطقة الكرش والأرداف وعن تجربة

وصفات حلويات سهلة وبسيطة في التحضير

وصفة حلويات ببيضة واحدة

المكونات

كوب إلا ربع من الزبدة.

ربع كيلو دقيق.

بيضة.

رشة ملح.

ملعقة من بشر الليمون.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

في وعاء نضع السكر على الزبدة ونقوم بمزجهم بالمضرب الكهربي حتى يصبح الخليط فاتح وكريمي.

نضيف بعد ذلك ملعقة بشر الليمون والفانيليا والبيضة ونقوم بمزج المكونات كلها سويا.

نضع بعد ذلك الدقيق ملعقتين بملعقتين ثم البيكنج بودر ورشة الملح ونعجن المكونات حتى تتكون عجينة ملساء.

نفرش صينية بورق زبدة وتشكل العجينة إلى كرات بحجم صغير.

نضغط ضغطة بسيطة في منتصف كل كرة ثم نضع الصينية في الفرن الساخن وننتظر حتى تنضج.

يجب أن تأخذ لون من الأسفل فقط وتبقى بيضاء من الأعلى.

بعد أن نخرجها وتبرد نقوم بوضع كل قطعة في صوص شوكولاتة ثم في جوز الهند المبشور ونضع في الوسط مربي أو صوص شوكولاتة.

وصفة حلوى شوكولاتة أوريو الشهية

المكونات

حوالي كوب ونصف من بسكويت الأوريو.

علبة جبنة كريمي ونقوم بتخففيها.

قطع شوكولاتة بيضاء ذائبة.

شوكولاتة بني ذائبة.

ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير