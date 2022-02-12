شاورما اللحم المصرية على طريقة المطاعم

شاورما اللحم المصرية من الأكلات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبطعم مثل الجاهز، كما أنها من أشهر الأكلات التي تقدم في المطاعم ويقبل الناس على شرائها بكثرة، وتتميز بطعم شهي ومحبب للصغار والكبار، ودائماً يتم البحث عن وصفة لتحضير الشاورما بنفس نكهة المطاعم، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم أسهل وصفة لتحضير شاورما اللحم المصرية على طريقة هبة أبو الخير بنفس نكهة المطاعم.

مكونات شاورما اللحم المصرية

كيلو لحم خالي من الدهون.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب ماء بصل.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من ( الكمون، البابريكا، بودرة الثوم، بودرة البصل، الزعتر).

رشة من القرفة والكركم.

ملعقة كبيرة سكر.

3 ثمرة طماطم.

2 بصلة متوسطة.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

نجمد اللحم في الفريزر لمدة ساعة حتى يسهل تقطيعه إلى شرائح رفيعة. ثم نضع زيت الزيتون وماء البصل في إناء عميق ثم نضيف عصير ليمونة كبيرة وملعقة كبيرة من السكر. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، بودرة الثوم، بودرة البصل والزعتر. نزود رشة من القرفة والكركم، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها ثم نضع شرائح اللحم في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل. ثم نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح رفيعة، ونقطع الطماطم مكعبات صغيرة. نضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الزبدة في طاسة على النار، ثم نضيف شرائح اللحم المتبلة مع التقليب حتى تجف السوائل منها تماماً. نضيف شرائح البصل مع التقليب لمدة عشر دقائق ثم إضافة مكعبات الطماطم، نترك المكونات على النار لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار ونضيف البقدونس المفروم. تقدم الشاورما في ساندويتشات مع البطاطس المحمرة وصوص الطحينة.

طريقة عمل صوص الطحينة

المكونات

علبة طحينة (240 جرام).

كوب إلا ربع ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مفروم.

طريقة التحضير