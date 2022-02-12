أسرار طريقة عمل مخلل الليمون في البيت بالتتبيلة المشطشطة

يعد المخلل أحد أشهر فواتح الشهية والمقبلات التي تُقدم على موائد الطعام ومن أكثرها شعبية مخلل الليمون الذي يتميز بمذاقه اللاذع وقيمته الغذائية العالية، فهو من المخللات واسعة الانتشار بين الأسر المصرية حيث تحرص النساء على تواجده بشكل دائم في البيت إلى جانب أنواع أخرى من المخلل مثل الخيار المخلل والجزر واللفت، ويمكنكم إعداده في البيت بطريقة سهلة وصحية للغاية تغنيكم عن شرائه من المحال التجارية التي تستخدم بعض المواد غير الصحية لتسريع عملية تخليله، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل مخلل الليمون في المنزل باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي تتعرفون من خلالها على أشهر الوصفات العالمية والعربية.

أسرار طريقة عمل مخلل الليمون

يكمن سر نجاح وصفة مخلل الليمون في التتبيلة التي تتبل بها ثمار الليمون وسوف نستعرض مكوناتها وطريقة تحضيرها واستخدامها من خلال السطور التالية.

كيلو ليمون كبير الحجم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

عدد ملعقتين من الكمون المطحون.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كوب من الملح.

ثلاث قرون من الشطة الخضراء والحمراء.

ثلاث قرون من الفلفل الأحمر الحار.

كمية من الماء.

عدد ملعقتين من الكركم المطحون.

خطوات تحضير الليمون المخلل

تتمثل خطوات عمل مخلل الليمون في التالي.