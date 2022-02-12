وجبة غداء صحية وسريعة بطريقة سهلة ومتكاملة وشهية وبمذاق لذيذ ومميز

وجبة غداء صحية وسريعة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة غداء صحية وسريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة غداء صحية وسريعة

تتكون وجبة غداء صحية وسريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

450 جم فاصوليا خضراء

800 جم فطر مقطع شرائح.

2 حبة جزر مقطع شرائح.

3 حبات فلفل أحمر مقطع مكعبات.

10 قرون فلفل أخضر مقطع حلقات.

2 حبة بصل مقطع جوانح.

4 فصوص ثوم مفروم ناعم.

حبة طماطم كبيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

فلفل أسود.

ملح.

بابريكا.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

600 جم صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة.

150 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائه).

مقادير الصلصة

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

فلفل أسود.

زعتر.

بابريكا.

كركم.

ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة غداء صحية وسريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر حلة، ثم نضيف إليها البصل والثوم والجزر والفلفل الأحمر والأخضر والزيت النباتي.

ثم نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف الفاصوليا الخضراء (ويمكنكم وضعها بدون قشر أو بالقشر وفي هذه الحلة نقطعها قطع صغيرة) ونقلب باستمرار لبعض الوقت.

بعد ذلك نضيف الفطر ونقلب قليلا.

ثم نغطي الحلة ونتركها حتى يذبل الفطر.

ثم نرفع الغطاء ونضيف معجون الطماطم ونقلب قليلا، ثم نغطي الحلة ونتركها قليلا.

بعد ذلك نضيف الطماطم والملح والفلفل الأسود والبابريكا ونقلب قليلا، ثم نغطي الحلة وتركها حتى ينزل ماء الطماطم.

ثم نرفع الغطاء ونقلب من وقت لآخر حتى يجف الماء.

ثم نرفع الحلة من على النار.

بعد ذلك نحضر الصلصة، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الزبادي والفلفل الأسود والكركم والزعتر والملح والبابريكا وزيت الزيتون، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها نصف كمية شرائح الدجاج، ثم ندهن شرائح الدجاج بالصلصة.

ثم نوزع الخضار فوق شرائح الدجاج ونساويه جيدا.

بعد ذلك نرص فوقه نصف كمية شرائح الدجاج، ثم ندهنه بالصلصة.