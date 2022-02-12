نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات مضمونة لإزالة الدهون في منطقة الكرش والأرداف وعن تجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات مضمونة لإزالة الدهون في منطقة الكرش، الكثير يريد أن يتخلص من الكرش، والوزن الزائد الذي يعد سبب أساسي في ظهور الكرش ويتسبب في إحراج الكثيرين وشعورهم الدائم بالخجل، لذا قررنا أن نذكر لكم العديد من الوصفات التي تساهم في التخلص من الكرش والقضاء على هذه المشكلة بشكل نهائي وذلك من خلال متابعة السطور التالية.

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وصفات فعالة للتخلص من الكرش

إليكم أهم الوصفات التي تساهم في التخلص من الكرش، وأهم هذه الوصفات:-

الشاي الأخضر بعصير الليمون

لكي تتمكن من الحصول على هذه الوصفة بشكل فعال عليك القيام بالآتي:

إحضار مقدار كوب من الماء المغلي.

إحضار شاي أخضر مقدار واحد باكيت.

إحضار مقدار 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

القيام بوضع الشاي الأخضر في الماء المغلي، وتركه مده من الزمن لكي يندمج مع الماء ويفرز عصارته.

بعد ذلك ضع عصير الليمون والقيام بتناول هذا المشروب يوميا من أجل الحصول على نتائج مرضية.

المواظبة على هذا المشروب لمدة ثلاثين يوما، ومن اول أسبوع سوف تلاحظ الفرق.

الشاي الأخضر مضاف له القرفة

من المعروف أن الشاي الأخضر يساهم بشكل كبير في إزالة الدهون والتخلص من الكرش، وذلك عن طريق اتباع الوصفة التالية:

إحضار الماء المغلي جيدا.

إحضار عود واحد من القرفة.

إحضار باكيت واحد من الشاي الأخضر

طريقة التحضير