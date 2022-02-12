نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الرنجة اللذيذة.. وصفات سهلة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل سلطة الرنجة اللذيذة، والتي تعتبر من الأطباق الشهية، وخاصة في عيد الفطر المبارك، ولعلك لم تقرأ عزيزي القارئ من قبل أيضا عن فوائد تلك السلطة، والتي سوف نمر على بعضها في موضوعنا هذا، بالإضافة إلى ما سبق فإن سلطة الرنجة هي وجبة تخرج الإنسان من حالة الملل جراء روتين الأكل اليومي، ولأن الكثير من الأمهات يلجأن إلى الأطعمة الشهية والسريعة، فإن سلطة الرنجة تعد الاختيار الأمثل لذلك التغيير.

طريقة عمل سلطة الرنجة اللذيذة

أولاً: المقادير

بصل أبيض، وأخضر. زيت. خل. ملعقة طحينة كبيرة. مكعبات طماطم. ثمرة من الفلفل الرومي. نصف كيلو رنجة

طريقة العمل والتحضير

ولطريقة التحضير خطوات سهلة وبسيطة، ونقوم بإجمالها فيما يلي:

أولاً: نخلي الرنجة من الشوك الموجود بها ونزع القشرة من عليها. ثم نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

ثانياً: نقوم بتقطيع البصل الأبيض، والأخضر إلى قطع أو مكعبات صغيرة. وكذلك الفلفل الرومي، والطماطم.

ثالثاً: نضع الطحينة والخل على الرنجة، ونضع عليها الخضروات السابقة، ثم نقوم بالتقليب الجيد. ثم نضعها في طبق التقديم، وبذلك تكون سلطة الرنجة جاهزة على الأكل. وبالهناء والشفاء.

وصفة أخرى لعمل سلطة الرنجة بالمايونيز

في الواقع هناك العديد من وصفات عمل وتحضير سلطة الرنجة. وهنا نتخير الأبسط والأسهل. وها هي وصفة أخرى لعمل الرنجة.

أولاً: المقادير

نصف كيلو رنجة مخلية.

1/2 كوب مايونيز.

نصف كوب من الفلفل المفروم.

نصف كوب من الطحينة.

٢/١ كوب من عصير الليمون.

بصل أخضر مفروم بحسب التقدير الذاتي.

ثمرة فلفل مفروم حارة.

نصف ملعقة كمون صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة زيت كبيرة.

ثانياً: طريقة العمل والتحضير

هذه الخطوات هامة بالترتيب، حيث تساعد على إعطاء مذاق رائع، وهي كما يلي:

أولاً: نخلط الطحينة بالمايونيز، ونضع عليهم الفلفل الأسود، والكمون، والليمون.

ثانياً: نقوم بإضافة الفلفل الحار، ثم نقلب جيدا، ثم نضع البصل الأخضر ونقلب أيضا جيدا.

ثالثاً: نقوم بإضافة الرنجة، ونقلب جيدا، حتى تصبح جميع المكونات شئ واحد.

وبعدها نستطيع أن نضعها في طبق التقديم، لكن مع رشة زيت خفيفة وشرائح بصل أخضر وطماطم للتزيين. وبالهناء والشفاء.