طريقة عمل كيرياتين النشا طبيعي في البيت بوصفة رضوى الشربيني

طريقة عمل كيرياتين النشا طبيعي في البيت، وصفة الكيراتين الطبيعي في البيت التي نشرتها رضوى الشربيني لقيت إقبالا شديد من قبل الكثير من النساء؛ حيث أن المكونات التي تعتمد عليها هذه الوصفة كلها من المكونات الطبيعية ومفيد جدا للشعر يجعله قوي وكثيف ويزداد طولا، كما أنها تحتوي على مكون النشا الذي يعمل على تنشيط الدورة الدموية، وذلك لأنه غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وكل هذا يعمل على تعزيز نمو الشعر وتجدده.

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طريقة عمل كيراتين طبيعي في البيت

من خلال المكونات التي نعرضها لكم سوف نحصل على الخلطة السحرية لعمل كيراتين طبيعي في البيت، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

المكونات

4 ملاعق كبيرة من مسحوق النشا.

ملعقة كبيرة من العسل.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت بذرة الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة الاستخدام

من خلال إتباع الخطوات التالية سوف نحصل على عمل الكيراتين الطبيعي في البيت، وهي كالآتي:

يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به جميع المكونات. بعدها يتم الخلط جيدا حتى يصبح الخليط متجانس القوام كريمي. يراعي إضافة النشا والزيت مع الاستمرار في التقليب ثم العسل وذلك حتى نحصل على القوام الكريمي الذي ذكرناه في السابق. بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا حتى يتخلص من الاتربة العالقة به. يتم وضع الخلطة على الشعر ونتركه لمدة ساعة تقريبا. ثم يتم غسل الشعر بعدها بالشامبو الخالي من الكبريت وبالبلسم. تكرر هذه الوصفة مرتين كل 30 يوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد النشا للشعر