طريقة تنظيف البشرة بالبخار.. وصفة فعالة بالخطوات لتنقية البشرة كما تفعل أشهر مراكز التجميل

طريقة تنظيف البشرة بالبخار، أصبح الآن تنظيف البشرة في صالونات التجميل شيء غالي الثمن كثيراً، وكذلك عند الذهاب إلى أخصائي تجميل سيكون الوضع أصعب إلى حد ما، لذلك فإن الكثير من السيدات تبحث عن طريقة بسيطة لتقوم بهذه العملية في المنزل، ونحن اليوم ستكون وظيفتنا أن ندلكم على طريقة بسيطة لعمل تنظيف للبشرة بالبخار، تابعونا للتعرف ن على الطريقة كاملة ولا تلجئون للذهاب إلى مكان آخر بعيد عن منزلكِ.

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تنظيف البشرة بالبخار في المنزل

يقوم الجميع بتنظيف البشرة بالبخار حتى يتخلص من الأوساخ المتراكمة بالداخل، وكذلك الدهون التي تعمل على الانسداد بالوجه والمسام الداخلية، وأيضًا يمنع من ظهور حب الشباب، ويمكن التعرف على طريقة عمل حمام البخار بسهولة من خلال الخطوات البسيطة القادمة، وهي:

علينا أن نقوم بغلي الماء على النار بكمية مناسبة حتى كوبين وتركهم حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان.

وقبل كل ذلك علينا غسل الوجه بغسول قوي يساعد في إزالة الأوساخ من الخارج على السطح ومن ثم تنظيف الوجه بشكل جيد من خلال فوطة قطنية.

بعد ذلك علينا أن نضيف إلى الماء المغلي بعض من الزيوت العطرية أو الأعشاب التي تساعد في تنظيف البشرة والتي منها أكياس الشاي أو أكياس البابونج أو النعناع فكلاهما يساعد في زيادة الفائدة الخاصة بالبخار.

وقبل كل ذلك علينا غسل الوجه بغسول قوي يساعد في إزالة الأوساخ من الخارج على السطح ومن ثم تنظيف الوجه بشكل جيد من خلال فوطة قطنية. بعد ذلك علينا أن نضيف إلى الماء المغلي بعض من الزيوت العطرية أو الأعشاب التي تساعد في تنظيف البشرة والتي منها أكياس الشاي أو أكياس البابونج أو النعناع فكلاهما يساعد في زيادة الفائدة الخاصة بالبخار. عليك عزل شعرك من خلال تغطيته بشيء مناسب ومن ثم تعريض الوجه إلى البخار للتخلص من كافة الأوساخ ولكن يلزم أن يكون هناك مسافة محددة لعدم تعرض البشرة للأذى أو كذلك عدم التنفس بطريقة صحيحة.

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