مشروب سحري لتقوية الذاكرة وحل مشكلة النسيان وزيادة التركيز 100%

يتحكم الدماغ في كل العمليات الحيوية والانشطة التي يقوم بها الإنسان كما تعمل على تنظيم هذه الحركة، وقد تتعرض الدماغ للإرهاق نتيجة للفكر الزائد وبسبب الكثير من الأعمال والواجبات، لذلك يجب أن نحافظ على صحة الدماغ من خلال أن نختار بعض الأطعمة والمشروبات التي تنعش الذاكرة والتركيز، ويوجد الكثير من المشروبات التي تعمل على زيادة التركيز مثل الماء والنعناع والبرتقال وغيرها من المشروبات الأخرى.

مشروبات تعمل على تقوية الذاكرة

الماء: حيث أن الماء من أهم المشروبات التي تعمل على زيادة التركيز وتحافظ على صحة الدماغ وتحتوي دماغ الإنسان على 75 في المائة من الماء، كما أن الماء يعمل على تحفيز الدماغ في العمل وجعله يعمل بصورة سريعة ويحسن من المزاج.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على نسبة من الكافيين تعمل هذه النسبة على تقوية الذاكرة وإنعاش التركيز وزيادة الانتباه بصورة كبيرة كما يعمل الشاي الأخضر على الاسترخاء.

حليب اللوز: يحتوي هذا المشروب على الكثير من الفوائد كما يحتوى على مادة الريبوفلافين وهذه المادة تحافظ على الدماغ وتحسن من الذاكرة.

الشمندر: يعمل مشروب الشابندر على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ وهو من أهم المشروبات التي يتم استخدامها أثناء فترة الامتحانات لتقوية الذاكرة، ويحتوي على الكثير من الفوائد الأخرى كما أن الشمندر يعطي لون جميل جداً عندما يتم خلطه مع أي مشروب آخر.

البرتقال: يحتوي البرتقال على الكثير من الفيتامينات التي تعمل على إنعاش الذاكرة وتحافظ على صحة الدماغ، كما أن مشروب البرتقال يحمي الشخص من الإصابة بمرض الزهايمر

يوجد الكثير من المشروبات الأخرى التي تعمل على إنعاش الدماغ مثل الفراولة والكيوي والجوافة والطماطم كما تمتلك الكثير من الفيتامينات والفوائد لصحة الجسم بصورة عامة.

بعض النصائح لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة