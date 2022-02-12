طريقة عمل البسكويت المالح في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

البسكويت المالح ، يعتبر البسكوت المملح من ألذ أنواع البسكوت الذي يقدم للأسرة سهل وبسيط ولذيذ جداً، يعتبر من أنواع المقرمشات أو يمكن تقديمه كنوع من التسالي، طريقة تحضيره سهلة جداً وبسيطة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت ويعتبر تحضيره داخل المنزل من الأمور الموفرة جداً التي تغنينا عن شراء البسكوت الجاهز، ويعتبر من أنواع البسكوت الذي يمكن تحضيره بنكهات مختلفة وعديدة مثل الجبن أو الكمون أو أي من النكهات التي نرغب بها، ويعتبر البسكوت من أكثر الأشياء المحببة لدي الأطفال وأيضاً الكبار، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل البسكويت المالح بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل البسكويت المالح بالمنزل

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل البسكويت المالح وهي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة ملح أبيض.

نصف كوب زبدة.

ملعقة صغيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

لدهن الوجه

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل البسكويت المالح بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة في المنزل وهي كما يلي:ـ

نحضر إناء ونضع فيه الزبدة ثم يرفع علي نار هادئة ويترك حتي تذوب الزبدة تماماً ثم يرفع من علي النار. ثم نضيف إليه كلاً من الدقيق والسكر وملعقة البيكنج بودر مع ملعقة الملح ونخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي علي سرعة متوسطة. نضيف إلي الخليط السابق الحليب السائل ويتم العجن جيداً، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. ثم نضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت النباتي وتغطي بكيس بلاستيك، ثم توضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل التشكيل إذا كان الجو حار واذا كان بارد نشكلها مباشرة.

طريقة تشكيل العجينة