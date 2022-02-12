نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير المرقة البيتي بشوربة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة بالمنزل في المقال التالي
المرقة البيتي بشوربة الدجاج ، تعد من الأشياء التي لا غني عنها في المنزل فهي تستخدم في إعداد العديد من الوصفات، كما أن المرقة تضيف مذاق لذيذ للوصفات التي تدخل في إعدادها وطريقة تحضيره بسيطة وليست مكلفة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المرقة البيتي بشوربة الدجاج.
مكونات المرقة البيتي بشوربة الدجاج
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وليست مكلفة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- ٢ ثمرة طماطم مقطعين مكعبات.
- جزرتين كبيرتين مقطعين مكعبات.
- بصلة مقطعة مكعبات.
- حبة فلفل رومي حمراء اللون ومقطعة.
- قطعة زنجبيل مقطعة شرائح.
- ثلاث ورقات لاورا.
- ملعقة كرفس مفرومة أو بقدونس.
- عود قرفة.
- ١ لتر من شوربة الدجاج.
- كوب من الزيت.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- وملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- ملعقة كبيرة كمون مطحون.
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- وملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.
- ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المرقة البيتي بشوربة الدجاج وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بجلب حلة ونضع فيها الجزر والطماطم والفلفل الرومي والبصل والبقدونس والزنجبيل وورق اللاورا وعود القرفة ولتر الشوربة.
- ثم نضع الحلة على النار حتي تطهي جميع الخضروات في الحلة.
- وبعدما تطهي جميع الخضروات نقوم بإخراج عود القرفة وورق اللاورا.
- ثم نقوم بوضع جميع جميع محتويات الحلة من خضار وشوربة داخل الخلاط ونخلطهم جيدا.
- وبعدما يتم فرم المكونات جيدا وتصبح خليط ومزيج واحدا ومتجانس نقوم بوضع الخليط جانبا.
- ثم نقوم بوضع كوب الزيت مع كوب الدقيق في حلة على النار ونقلبهم مع بعضهم لمدة أقل من دقيقة.
- ثم نضيف إليهم الملح وجميع البهارات ونقوم بتحميص البهارات مع الدقيق ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- وبعد ذلك نقوم بصب خليط الخضروات الذي قمنا بفرمه في الخلاط على الدقيق والبهارات التي نقوم بتحميصها.
- ونخلط كل المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس ونستمر في تقليب الخليط على النار حتى يصبح بقوام ثقيل.
- ثم نصبب الخليط في صينية مربعة الشكل بمقاس مناسب.
- ثم نضع الصينية في الفريزر حتي تتجمد وتتماسك ويقسو قوامها وبعدما تتماسك نقوم بتقطيعها لمكعبات متوسطة الحجم.
- ونرص مكعبات المرقة فوق بعضها طبقات في برطمان بلاستك محكم الغلق ونضع أكياس الثلاجة البلاستيكية بين كل طبقة والأخرى.
- ونحتفظ بها في الفريزر ونأخذ منها وقت الحاجة وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ