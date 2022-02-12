تحضير المرقة البيتي بشوربة الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة بالمنزل

المرقة البيتي بشوربة الدجاج ، تعد من الأشياء التي لا غني عنها في المنزل فهي تستخدم في إعداد العديد من الوصفات، كما أن المرقة تضيف مذاق لذيذ للوصفات التي تدخل في إعدادها وطريقة تحضيره بسيطة وليست مكلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المرقة البيتي بشوربة الدجاج.

مكونات المرقة البيتي بشوربة الدجاج

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وليست مكلفة ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

٢ ثمرة طماطم مقطعين مكعبات.

جزرتين كبيرتين مقطعين مكعبات.

بصلة مقطعة مكعبات.

حبة فلفل رومي حمراء اللون ومقطعة.

قطعة زنجبيل مقطعة شرائح.

ثلاث ورقات لاورا.

ملعقة كرفس مفرومة أو بقدونس.

عود قرفة.

١ لتر من شوربة الدجاج.

كوب من الزيت.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

وملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

وملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المرقة البيتي بشوربة الدجاج وطريقة تحضيرها كالتالي: