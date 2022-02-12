ضاع عمرنا بنقطع الكرنب غلط.. فكرة سحرية لتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي 5 كرنبات في دقيقتين

طريفة سلق الكرنب بدون ماء تعد من بين أهم الطرق التي من الممكن أن تستعين بها كل ربة منزل للخصول السريع على الورق جاهز تماما على اللف والاستعمال في تحضير أفضل وأشهر الوجبات من المحاشي المشكلة، والتي تعد من أكثر ما يفضل الأشخاص من مختلف الأعمار للتناول باستمرار وتعد وجبة المحشي من الوجبات الدافئة والتي يكثر تناولها في فصل الشتاء لذا تبحث ربلا البيوت عن خطوات تحضيرية سريعة لإعدادها أهمها إنجاز لف الورق وسلقه، وهنا من خلال تلك الفقرات القادمة نعرض لكم أهم ما يمكن أن يتبع للاستعانة به في السلق للكرنب ومن دون أن تحتاجي لأي كمية من الماء على الإطلاق.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

الطريقة الأسرع لسلق الكرنب بدون ماء هي تلك الطريقة التي نحن بصدد التعرف عليها من خلال ما يأتي من تلك الفقرات حيث تعتبر نوعية ورق الكرنب في حاجة إلى أن تكون في مستوى رطوبة وليونة معينة ونكون في حاجة لذلك ولكن في تلك الطريقة لا نستعمل الماء ولكن نستعمل طريفة الميكرو ويف المميزة والتي نتحدث عنها من خلال ما يلي في الفقرة القادمة ونبين خطواتها بالتفصيل.

خطوات لسلق الكرنب بدون الماء

من أهم الخطوات التي تساعد في الإنجاز لسلق الكرنب من دون الماء وبسرعة الصاروخ ما يلي ذكره في النقاط القادمة: