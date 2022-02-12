نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب كاكاو فقط هتعملي 2 برطمان نيوتلا في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني في المقال التالي
بكوب كاكاو طريقة عمل النيوتلا في المنزل من أهم ما تتساءل عنه مختلف ربات البيوت حيث تعتبر الوصفة المميزة من النوتيلا من بين أهم الوصفات التي تبحث عن مكوناتها ربة المنزل والكثير منهن لا تمتلكن المعرفة عن المكونات الأصلية للنوتيلا والتي من أهمها مكون الكاكاو الخام مع الحليب الطبيعي الطازج، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل عن أفضل المكونات التي تساعد في عمل أفضل وصفة من وصفات النوتيلا المميزة، وسنوضح الطريقة التي تسعد في التحضير لأفضل وصفة من وصفات النوتيلا البيتي سريعة التحضير.
بكوب كاكاو طريقة عمل النيوتلا في المنزل
الكاكاو يعد من أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد بشكل كبير في الحصول على الوصفة الأصلية للنوتيلا وعمل أفضل نوع من حشوات كريمة البندق والشيكولاتة المميزة السريعة وسهلة التحضير، وتعتبر تلك الطريقة المقبلة من بين أهم الطرق الاقتصادية والتي تساعد في عمل أفضل نوع نوتيلا بطعم ممتاز.
مكونات لعمل النوتيلا الأصلية
من الممكن أن يتم عمل النوتيلا البيتي في أقل وقت وبمقادير بسيطة من خلال الآتي في تلك النقاط القادمة:
- كوب من مكون الكاكاو الخام.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب من الحليب.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة من مكون القهوة بطعم البندق.
طريقة التحضير لوصفة النوتيلا البيتي
من الممكن أن يتم عمل وصفة النوتيلا البيتي من خلال اتباع خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي:
- في الخلاط يتم وضع الحليب مع الكاكاو وقومي بالخلط الجيد للمكونات.
- بعد ذلك تتم الإضافة للسكر مع المكونين السابقين وإعادة تشغيل الخلاط مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم استعمال بقية المكونات وإدخال الزيت للوصفة بالتدريج.
- بعد أن يتم المزج ما بين كل المكونات نجد أن القوام يزيد للمكونات بشكل تدريجي، وهذا ما يساعد في الحصول على الخليط من المكونات لعمل كريمة البندق بطعمها المميز.
- بعد الحصول على المزيج الناعم الكريمي من المكونات نضعها في برطمان يكون محكم الغلق، وهذا ليتم حفظه بشكل أفضل ويوضع بالثلاجة.
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