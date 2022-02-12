إلى ربات البيوت سر طريقة قلي الباذنجان بسهولة بدون أن يتشرب زيت.. حيلة قمة في العبقرية

سر طريقة قلي الباذنجان بسهولة بدون أن يتشرب زيت، خدعة لقلي الباذنجان هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا هذا؛ حيث أن الكثير من الأشخاص يقبلون على تناوله ولكن عندما يتشرب الزيت؛ فهذا شيء مزعج كثيرا وكثير من الأشخاص يتناولون الباذنجان مشوي، إلا أن هذا أفقدهم الطعم والمذاق الأصلي، فكثيرا منا يرغب معرفة طريقة تجمع بين الطعم الأصلي وقلة الزيوت، لذلك قررنا نتعرف معك على أفضل الطرق التي تجمع بين الصفتين.

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خدعة لقلي الباذنجان

لكي يتم حصولك على الطعم اللذيذ وأفضل مذاق يمكنك اختيار الحبة الصلبة للباذنجان، ثم بعد ذلك يتم تقطيعها إلى دوائر متوسطة الحجم والكثافة، ثم نضع عليها الملح من كل الجهات ونتركه لمدة تتراوح إلى النصف ساعة، وهذه مدة كافية لخروج المرارة من الباذنجان. يتم غسل الباذنجان جيدا من الملح ثم يتم تجفيف الباذنجان بمناديل ورقية حتى تجف تماما يتم بعدها رصه في طبق، ونضع عليه رشة من الملح والفلفل الأسود، ومن ثم يتم إحضار وعاء يتم خفق بياض بيضة مع الخل الأبيض ونتركه خمس دقائق، وبعد ذلك يتم دهان الباذنجان من الجهتين. يتم إحضار مقلاة فيها زيت قليل ثم نضع به الباذنجان لمدة ثلاث دقائق، ثم نخرجها على مناديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد وتقدم ساخنة.

فوائد الباذنجان

يمكنكم الآن التعرف على فوائد كثيرة ومذهلة للباذنجان، ومن أبرز أهميتها الآتي.