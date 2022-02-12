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عمر شويل - جدة ماذا تفعل القهوة في جسدك - ثقفني
القهوة من المشروبات اليومية الأساسية للكثير في بداية اليوم، أو أثناء العمل أو في أوقات الاسترخاء، فهي مثلها مثل أي شئ نتناوله، له فوائد ومميزات وأضرار أيضا، فأي شئ نكثر من تناوله ممكن أن يسبب أضرار لجسدنا، فالاعتدال في تناول المأكولات والمشروبات مهم جدا لأجسادنا، في هذا المقال سنتعرف على ما الذي تفعله القهوة في أجسادنا وماهي فوائدها.
ماذا يحدث في أجسادنا عند تناول القهوة
- بعد 10 دقائق من تناول القهوة زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.
- بعد 20 دقيقة من تناول القهوة تعمل على زيادة النشاط والتركيز.
- بعد 30 دقيقة إفراز الأدرينالين وزيادة الطاقة.
- بعد تناول القهوة ب 40 دقيقة زيادة قوة العضلات وتحسين المزاج العام
- بعد ساعة من تناول القهوة تعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم وزيادة الأيض.
- بعد 6 ساعات من تناول القهوة تعمل على إدرار البول.
فوائد القهوة
- تعد القهوة من المشروبات الغنية جدا بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على التقليل من الجذور الحرة.
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- تقليل خطر الإصابة بأمراض المرارة.
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- تحمي من تليف الكبد لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، مثل أولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أو مرض الكبد الدهني.
- وجد الباحثون أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم ،وهما من الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان في العالم.
- ويوصي الخبراء بالتمسك بأقل من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا عادةً ما يحتوي فنجان قهوة واحد على 80 مجم إلى 100 مجم من الكافيين، ويمكنك شرب أربعة أكواب يوميًا.
- أثبت بعض الدراسات أن كلما زاد تناول الشخص للقهوة ، قل خطر الإصابة بالاكتئاب.
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