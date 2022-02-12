ماذا تفعل القهوة في جسدك

القهوة من المشروبات اليومية الأساسية للكثير في بداية اليوم، أو أثناء العمل أو في أوقات الاسترخاء، فهي مثلها مثل أي شئ نتناوله، له فوائد ومميزات وأضرار أيضا، فأي شئ نكثر من تناوله ممكن أن يسبب أضرار لجسدنا، فالاعتدال في تناول المأكولات والمشروبات مهم جدا لأجسادنا، في هذا المقال سنتعرف على ما الذي تفعله القهوة في أجسادنا وماهي فوائدها.

ماذا يحدث في أجسادنا عند تناول القهوة

بعد 10 دقائق من تناول القهوة زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. بعد 20 دقيقة من تناول القهوة تعمل على زيادة النشاط والتركيز. بعد 30 دقيقة إفراز الأدرينالين وزيادة الطاقة. بعد تناول القهوة ب 40 دقيقة زيادة قوة العضلات وتحسين المزاج العام بعد ساعة من تناول القهوة تعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم وزيادة الأيض. بعد 6 ساعات من تناول القهوة تعمل على إدرار البول.

فوائد القهوة