أسرع وصفة لتحضير عجينة البيتزا الطاسة في أقل من ساعة

البيتزا من أشهر الوجبات التي يعشقها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال وهي من الوصفات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويوجد الكثير من الطرق لإعداد البيتزا ويوجد أيضاً طرق بسيطة وسهلة من خلال أن يتم تسوية البيتزا على طاسة على النار فى دقائق معدودة، من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تلجأ إليها الكثير من النساء عندما لا تجد الوقت الكافي لإعداد الطعام.

مكونات عجينة البيتزا

سوف نحتاج إلى كوب واحد من الدقيق.

ونحتاج أيضاً إلا ربع كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات حشو البيتزا

سوف نستخدم 2 حبة من الفلفل الرومي ونقوم بتقطيعه لشرائح.

سوف نحتاج أيضاً إلى بصلة واحدة مقطعة أيضاً شرائح.

ربع كيلو من اللحم المفروم أو ربع كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل ونصف ملعقة من الريحان والزعتر نضيفها إلى الصلصة.

سوف نحتاج إلى نصف كوب من الجبن المتنوع ومن الممكن أن نستخدم جبن شيدر أو جبن رومي أو جبن موتزاريلا ولكن يفضل الكثير استخدام جبن الموتزاريلا.

نستخدم أيضاً زيتون أخضر أو زيتون أسود على حسب الرغبة ونقوم بتقطيعه إلى شرائح.

طريقة تحضير البيتزا