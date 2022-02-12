نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ياباني … اقوى كيراتين للشعر الخشن طبيعي سوف يجعل الشعر حرير في المقال التالي
اقوى كيراتين للشعر الخشن طبيعي وآمن ومناسب لجميع الأعمار، سوف يحول شعرك الخشن والهايش إلى شعر ناعم كالحرير وفي أقل وقت وبأقل تكلفة ومجهود، حيث يبحث الكثير عن طريقة تمكنهم من الحصول على شعر ناعم وطري ولامع ذو مظهر صحي لكن بعيد عن مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تتلف الشعر وتكون بأسعار باهظة.
لذلك سوف نقدم لكم افضل طريقة من أجل عمل كيراتين للشعر الخشن بمواد طبيعية وغير مكلفة والنتيجة مضمونة بإذن الله تعالى حيث إن تلك الوصفة قام الكثير بتجربتها ولا قت استحسان الكثير وأصبحت الوصفة المعتمدة لديهم.
اقوى كيراتين للشعر الخشن طبيعي
سوف نحتاج القليل من المواد الطبيعية التي لها تأثير إيجابي وممتاز على الشعر وسوف تجعل الشعر يستعيد صحته.
المكونات
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- نصف كوب ماء.
- 4 ملاعق كبيرة بذور كتان.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- كبسولة واحدة من فيتامين هـ.
- ملعقة صغيرة من جيل الصبار.
طريقة عمل الكيراتين الطبيعي للشعر الخشن في المنزل
- نقوم بوضع بذور الكتان على نصف كوب من الماء.
- ثم نقوم بتركه لمدة لا تقل عن ساعة.
- بعد ذلك نضع الخليط في شاشة ونقوم بتصفيته جيدًا لللحصول على جيل بذور الكتان.
- ثم نقوم بوضعه في وعاء مناسب.
- نضيف باقي المكونات على جيل بذور الكتان ونخلط جيدًا.
- ثم نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو من اجل التخلص من أي زيوت.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع خلطة بذور الكتان والنشا للشعر.
- نحرص على أن يتم توزيع الكمية كاملة ووصولها إلى فروة الرأس.
- نقوم باستخدام المشط ويكون ذو اسنان واسعة.
- ثم نمشط الشعر من الجذور وحتى الأطراف وذلك لنضمن وصول الخلطة السحرية إلى الشعر بأكمله.
- نترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر مرة أخرى بالماء.
- يجب استخدام شامبو خالي من الكبريت.
- نكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.
- سوف نلاحظ الفرق في الشعر من أول استخدام سوف يكون الشعر ناعم كالحرير.
- لن تحتاجي إلى بيبي ليس أو استشوار فقط استخدمي الوصفة.
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