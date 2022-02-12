طريقة عمل بسكويت العجوة بمقادير مظبوطة وطرية بطعم لذيذ أول مرة تدوقيه

طريقة عمل بسكويت العجوة، تعد العجوه من أشهى وأفضل الفواكه الموسمية ومن أهم مميزاتها قوامها الطري اللذيذ كما نعرف أن العجوة تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي نحتاجها لتقوية جسم الإنسان فهي تضم الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية لبناء الجسم، ونجد أن العجوة تدخل في العديد من الأكلات وعمل الحلويات وكذلك تدخل في عمل الكيك والبسكويت وبعض المخبوزات ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ويقدم بسكويت العجوة كوجبة فطار أو يقدم في العديد من المناسبات لذلك سوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير بسكويت بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في مطبخك.

طريقة عمل البسكويت بالعجوة

المكونات: