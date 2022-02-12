نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت بجوز الهند في المنزل بأقل التكاليف والطعم روعة في المقال التالي
تعتبر طريقة عمل بسكويت بجوز الهند هي المفضلة لدى الكثير من الأمهات وربات البيوت، فهي ذات طعم شهي ومميز، حيث تعد وصفة بسكويت جوز الهند سهلة للغاية لا تحتاج سوى لمكونات بسيطة، كما أن طريقة التحضير رائعة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد وأفضل طريقة لضيافة أصدقائك على وجبة فطور وغداء، ستجعلك هذه الوصفة السهلة نجمة وسط عائلتك وسيحبونها بشكل كبير، وفي هذا المقال سنوضح إليكم طريقة سهلة تساعدكم في المنزل على صنع بسكويت بجوز الهند تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا ثقفني لمعرفة المزيد.
مكونات تحضير بسكويت بجوز الهند
يعد بسكويت جوز الهند من أنواع البسكويت التي يعشقها الأطفال الصغار، ولذا لاحظنا بحث العديد من النساء المتزوجات بحثها عن طريقة ناجحة لعمله في المنزل بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية، واول خطوة لتتمكني سيدتي من صنعه هو شراء هذه المكونات:
- ربع كيلو من الزبدة البيضاء.
- كوب من السكر البني.
- كوب ونصف من جوز الهند المجفف.
- 500 جرام دقيق القمح الكامل.
- ١٠٠ جرام من الحليب.
- ملعقة طعام كبيرة مسحوق الخبز.
- ملعقة شاي صغيرة من صودا الخبز.
طريقة تحضير بسكويت بجوز الهند
نقدم لكم خطوات صنع بسكويت بجوز الهند في المنزل في الخطوات التالية:
- أولا قومي بإذابة الزبدة وعاء صغير على النار بمجرد الذوبان، اتركيه ليبرد قليلاً.
- اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح قوامها كريمي، ثم ضعي باقي المكونات ونعجن العجينة معا.
- اتركيها ترتاح لبضع دقائق في وعاء مغطى بغلاف بلاستيكي في مكان بارد.
- قومي بعمل كرات من البسكويت على صينية واتركي مساحة بينهما.
- اضغط قليلًا على الكرات بشوكة أو بأصابع رطبة قليلاً.
- يُسخن الفرن مسبقًا 180 درجة ويوضع ورق الخبز في صينية الخبز.
- يوضع في الفرن ويطهى لمدة 12 – 15 دقيقة حتى يصبح لون بسكويت جوز الهند بنياً ذهبياً.
- وبمجرد أن يستوي البسكويت، أخرجي الصينية واتركيها تبرد على الرف.
- أخيرًا، قم بتخزين بسكوت جوز الهند في علب محكمة الإغلاق واستمتع بها لمدة أسبوع.
- لا تستخدم جوز الهند المبشور حديثًا لهذه الوصفة واستخدم جوز الهند المجفف.
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