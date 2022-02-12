تحذير شديد اللهجة لكل من يتناول النودلز كلام خطير يقال لأول مرة بعد سماعه لا يمكن أن تتناول هذا السم

أضرار تناول النودلز ، النودلز من الوجبات السريعة والمحبوبة لدى الكثير من النساء والرجال والأطفال وهى سريعة التحضير وذات مذاق مميز ولكن تكثر الإشاعات على أنه غير صحي ويسبب السرطان كما أنه لا يصلح أن يكون طبقة رئيسي أو وجبة أساسية على المائدة فهو يعد فقط نوع من أنواع ألتسالي.

أضرار تناول النودلز بكثرة

يساعد تناول النودلز المتكرر على زيادة الوزن وتسبب السمنة.

يجعل الأشخاص لا يستطيعون التركيز بشكل أفضل ويسبب فرط حركة للأطفال وذلك لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الرصاص الذي يمتصها الجسم.

يسبب مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة وذلك لسهولة بلعه دون مضغه.

يحتوى على دقيق مكرر يشكل إمساك خلال الحمل ولا يستطيع الجهاز الهضمى خصمه بسرعة.

توابل النودلز والملح الموجود به يسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن للحوامل.

الألوان الصناعية ومكتسبات الطعم في النودلز لا تساعد على نمو الطفل للحوامل بل تعيق نموه.

التوابل الموجودة بداخله تشكل ضرر للطفل لأن معدة السيدة الحامل لن تكون قادرة على امتصاص نسبة الأملاح تلك.

يؤثر بالسلب على السيدات والبنات أكثر من الرجال وذلك لأن جسد السيدة ضعيف وخاصة خلال الدورة الشهرية لن يكون قادر على مواجهة أي أمراض أو سموم.

أضرار النودلز الكورية

من أبرز الأضرار المعروفة عن النودلز هي الأضرار التالية:

حيث أنه من المعروف أن النودلز عبارة عن وجبة غير صحية فهي لا تحتوى على بروتينات أو فيتامينات بل هى عبارة عن كربوهيدرات فقط. ابلغ العديد عن وجود مواد مسرطنة فى النودلز ولكن الحكومة الكورية أوقفت إنتاج هذا النوع وإعدام ما تم إنتاجه. يوضع النودلز في كيس أو علبة التي يمكن أن تنقل مواد غير صحية للطعام الموجود بداخله مما يسبب الضرر.

فوائد النودلز

النودلز يقوي جسمك يحتوي النودلز على الكثير من الكربوهيدرات لتزويد جسمك بالطاقة التي يحتاج لها بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الإندومي على الكثير من البروتين ، وهو أمر مهم لبناء العضلات والحصول على الطاقة للجسم قد يساعد النودلز في زيادة الشعور بالشبع تحتوي النودلز على الكثير من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في الوزن عن طريق تعزيز الشبع والمساعدة في منع بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

طريقة عمل النودلز الكوري