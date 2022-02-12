طريقة عمل القرنبيط المقلى بخطوات سهلة وسريعة في البيت

طريقة عمل القرنبيط المقلى واحدة من اكثر الوجبات التي يحبها الكثير من الرجال والسيدات، ويهتم الكثير من السيدات بمعرفة اسرار وخلطة عمل القرنبيط المقرمش في البيت دون ان يحتوي علي نقطة زيت ويكون مقرمش بشكل جيد ولذيذ، وفي موضوع اليوم من خلال موقع ثقفني نوفر لكل سيدة اسرار عمل القرنبيط المقرمش خطوة بخطوة بوصفة سهلة وسريعة لن تحتاج منك الكثير من الوقت للقيام بها في البيت.

طريقة عمل القرنبيط المقلى

هناك الكثير من الوصفات والطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها عمل القرنبيط في المنزل وتحصلين علي قرنبيط مقرمش خالي من الزيت تماما، وفي هذا الموضوع سنقدم أفضل وأسهل طريقة لعمل القرنبيط فهو من الاكلات اللذيذة والشهية التي تمتلك طعم رائع يحبه الأطفال ويحب تناوله الكثير من السيدات والرجال.

مقادير عمل القرنبيط المقلى

1 حبة من القرنبيط.

3 حبات من البيض.

كوب واحد من الدقيق.

ربع كوب من الشبت المفروم.

ملعقتين كبيرتان من الكزبرة المفرومة.

ملعقتين كبيرتان من البقدونس المفروم.

2 كوب من الزيت النباتي لقلي القرنبيط.

كوب واحد من اللبن.

ملح وفلفل أسود بحسب رغبتك.

خطوات تحضير وعمل القرنبيط المقلى

نقوم بتقطيع القرنبيط ونقوم بعد ذلك بسلقة في ماء ساخن ثم نضع علي الماء القليل من الفلفل الأسود والملح.

الخطوة الثانية نقوم بخلط كل من حبات البيض بعد اخفاقها في وعاء مع الدقيق واللبن والكزبرة والبقدونس والشبت المفروم ونضع عليهم ملح وفلفل أسود.

نقوم الان بوضع حبات القرنبيط في الخلطة ونقوم بتغطيتها بالخلطة جيدا ثم نحضر المقلاة علي نار متوسطة وبها زيت القلي.

نقوم بقلي حبات القرنبيط بعد وضعها في الخلطة ونتركها حتي تصبح حبات القرنبيط لونها ذهبي وناضجة تماما.

كانت هذه أسهل واسرع طريقة يمكن لكل سيدة تحضير وعمل القرنبيط من خلالها في البيت خطوة بخطوة بأفضل خلطة دون ان يكون هناك زيت في القرنبيط وسوف يكون القرنبيط مقرمش ولذيذ للغاية، ويمكن لكل سيدة مشاهدة الفيديو التالي ومشاهدة خطوات عمل القرنبيط بأفضل وصفة في المنزل بدون ما يشرب زيت علي الطريقة المصرية.